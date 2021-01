Vlada će na današnjoj sjednici usvojiti zaključak koji se odnosi na otpis režijskih troškova vezanih za energiju na potresom pogođenim područjima. Na početku sjednice Andrej Plenković je najavio da se prijedlog odnosi na struju i plin, a potom se i osvrnuo na silazni trend korona virusa u Hrvatskoj.

- Broj hospitaliziranih je prepolovljen u odnosu na vrhunac koji je bio prije mjesec dana. To su dobri pokazatelji, mjere i odgovorno ponašanje doveli su do toga da smo preokrenuli trendove i sada s njima moramo uspjeti. To smo uspjeli bez policijskog sata i strogog lockdowna. Ako nastavimo s ovakvim trendom, to nam da je nadu da ćemo moći razmatrati postepeno popuštanje mjera. Jedan od prvih signala je početak školskog polugodišta. Dio školaraca se vratio, a nadamo se da će uskoro i ostatak - rekao je Plenković.

Ministar i čelnik Stožera, Tomo Medved, izvijestio je na Vladi kako je 2045 ljudi nakon potresa privremeno boravište prijavilo izvan Sisačko-moslavačke županije.

- Lokalni stožeri proslijedili su 2500 zahtjeva za privremeni smještaj, a od toga je 777 priroritetnih. Do sada je postavljeno 507 kontejnera i kućica - istaknuo je ministar dodavši kako je podijeljeno i53 tone hrane i 25.263 topla obroka.

- Sveukupno je do sada zaprimljeno 46.902 prijava štete, a 21.628 objekata je pregledano. Ovo govori o naporima koje čine naši vrijedni inženjeri. Crvenu naljepnicu dobilo je 2639 objekata, žutu 4422 te 12.609 zelenu - rekao je.

Potom je Tomislav Ćorić govorio o otpisu režija.

- HEP se zadužuje da na područjima potresom pogođenih potresom kućanstvima otpišu sva potraživanja i naknade za energiju za razdoblje siječanj, veljača i ožujak - rekao je Ćorić. Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Prihvaćen je i prijedlog da se na istom području otpiše i plaćanje pristojbe za HRT za prva tri mjeseca ove godine, s mogućnošću produljenja mjere ako bude potrebno.

Usvojen je i prijedlog odluke o osiguranju interventnih sredstava za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama na području Sisačko-moslavačke županije kao i prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranidbu stoke.

Osigurano je i dodatnih 20 milijuna kuna za izravne potpore samostalnim umjetnicima. To je na tragu mjera koje su se provodile i prošle godine i taj prijedlog je također prihvaćen. Kroz ovaj javni poziv prikupit će se precizni podaci o prihodima umjetnika u 2020. godini.

