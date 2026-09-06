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PROZOR-RAMA

Vlada: Hrvatska šalje dva kanadera u BiH zbog požara

Piše HINA,
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Vlada: Hrvatska šalje dva kanadera u BiH zbog požara
Perković: Požar brdskog područja gase kanaderi i kopnene snage | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Za izvršenje te zadaće u BiH odobreno je korištenje dva zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Vlada je u nedjelju odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini.

"Vlada je danas na telefonskoj sjednici sukladno članku Zakona o obrani donijela Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor-Rama", priopćio je vladin Ured za odnose s javnošću.

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Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije je telefonski razgovarao s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara. 

Za izvršenje te zadaće u BiH odobreno je korištenje dva zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

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Komentari 1
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