Vlada: Hrvatska šalje dva kanadera u BiH zbog požara

Vlada je u nedjelju odobrila korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini.

"Vlada je danas na telefonskoj sjednici sukladno članku Zakona o obrani donijela Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Prozor-Rama", priopćio je vladin Ured za odnose s javnošću.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije je telefonski razgovarao s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara.

Za izvršenje te zadaće u BiH odobreno je korištenje dva zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.