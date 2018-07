'Vlada je učinila sve da Brođani ne osjete ekološki incident'

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić prokomentirao je u četvrtak vijest da je Županijsko državno odvjetništvo odbacilo kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja zbog onečišćenja pitke vode u Slavonskom Brodu, rekavši kako su Vlada, Ministarstvo i Hrvatske vode učinili sve da taj ekološki incident najmanje osjete Brođani.

- Vidio sam tu vijest danas na jednom od portala i još ću se jednom vratiti u dane prije Uskrsa - dogodila nam se situacija koju u novijoj povijesti nismo doživjeli - odgovorio je nakon Vladine sjednice Ćorić novinarima na upit kako je moguće da se onečišćenje pitke vode dogodilo slučajno.

- Vlada, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode učinili su sve da taj ekološki incident Brođani osjete koliko je najmanje moguće. Brođani su danima bili bez vode iz slavina, što smo nadomjestili dostavom vode za piće - podsjetio je Ćorić.

- U medijima je to izazvalo niz reakcija, no Ministarstvo i ja osobno nismo htjeli sudjelovati u većini rasprava. Istraga koju je provelo Državno odvjetništvo pokazala je da nije pronađen krivac i to je to - rekao je Ćorić uz napomenu kako nije bio upoznat sa detaljima istrage koju je provodilo Državno odvjetništvo.

- U ovom trenutku Slavonski Brod je priključen na svoje izvorište vode i na izvor u Sikirevcima, što znači da ima opskrbu pitkom vodom s dva izvorišta, i u tom su kontekstu Ministarstvo i Hrvatske vode učinili sve što su rekli da će učiniti - kazao je Ćorić.

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu odbacilo je kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja zbog curenja naftnih derivata iz produktovoda, koji je za potrebe prenamjene ispitivala tvrtka Crodux.

Tijekom istrage na terenu policija je izuzela brojne uzorke tla i vode koji su analizirani u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu.

U uzrocima vode nađeni su tragovi komponenti teških naftnih frakcija, u koje spadaju motorna ulja, parafini, sredstva za podmazivanje i drugo, te se u nalazu zaključuje kako je vjerojatno da je do onečišćenja uzoraka vode došlo slučajno.