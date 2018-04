Čermak: Optužbe su laprdanja. Crodux nije kriv za onečišćenje

Umirovljeni general Ivan Čermak, vlasnik tvrtke Crodux, za Večernji list je ponovio stav njegove tvrtke da oni nisu krivi za ekološku katastrofu u Slavonskom Brodu.

- Dali smo priopćenje i iza njega stojimo. Dokle god ne bude gotova nezavisna istraga nećemo izlaziti s dodatnim komentarima. I dalje tvrdimo da jedno s drugim (radovi Croduxa na ispitivanju produktovoda, op. a.) nije povezano, a sigurni smo da će to pokazati i istraga na terenu – rekao je Čermak za Večernji list.

On tvrdi i da cijev produktovoda nije pukla, nego da je bila šuplja kada je Crodux započeo ispitivanje.

- Cijev je bila šuplja i propustila je. Mi smo jasno i glasno rekli da je iscurilo 150 do 200 litara (nafte ili benzina, nap. a.), pet kilometara daleko od vodocrpilišta – rekao je vlasnik Croduxa.

Na pitanje što je onda uzrok golemog zagađenja vode odgovorio je da ne zna i da ne bi ulazio u nagađanja.

- Uskoro će se sve znati. Istraga još traje - dodao je.

Na Dusparine optužbe da je ministar energetike Tomislav Ćorić Croduxu dao posao na produktovodu bez natječaja Čermak je rekao da su to sve “laprdanja i gluposti”.

– Koji natječaj, kakvi natječaji? Taj su posao rafinerija (Bosanski Brod, nap. a.) i Crodux direktno dogovorili i ugovorili. Mi smo bili inicijator toga jer smo rekli da je to način da se Slavonski Brod riješi zagađenja – tvrdi Čermak i dodaje: 'Isti čas kad se to dogodilo pozvali smo i vatrogasce i policiju i poduzeće koje se bavi sanacijom, odradili sanaciju. Nagađanja, špekulacije, histerija, zlonamjernosti... kako to uopće komentirati? To nema veze sa strukom'.

Čermak kaže da ne zna zašto se Duspara okomio baš na njega, ali je i rekao da je zagađenje vode u Slavonskom Brodu “tragedija i teška situacija”.