Vlada mijenja zakon o statistici

Vlada je u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o službenoj statistici, kojim se, između ostalog, regulira proizvodnja statistike kada za to postoji hitna potreba, kao i pristup podacima privatnih imatelja podataka. Zakonski prijedlog predstavila je glavna ravnateljica Državnog zavoda sa statistiku (DZS) Lidija Brković, istaknuvši kako se njime osigurava provedba europskog statističkog pravnog okvira te razvoj statističkog sustava Republike Hrvatske kao dijela europskog statističkog sustava. Kada je riječ o predloženim zakonskim izmjenama i dopunama, regulira se proizvodnja rezultata službene statistike u situacijama kada postoji hitna potreba uslijed pojave kriznih situacija, regulira pristup podacima privatnih imatelja podataka, kao i razmjena podataka koji nisu povjerljivi između nositelja službene statistike.

Prema riječima Brković, nositelji službene statistike će moći provoditi statističke aktivnosti koje nisu utvrđene godišnjim provedbenim planom, a kada za proizvodnju rezultata službene statistike postoji hitna potreba koja proizlazi iz kriznih situacija.

Nadalje, po pitanju reguliranja pristupa podacima privatnih imatelja podataka, kazala je Brković, nositelji službene statistike će im imati pravo pristupa bez naknade, u slučaju ako su traženi podaci nužni za provedbu aktivnosti službene statistike i ne mogu se dobiti drugim sredstvima ili ako će se njihovom ponovnom uporabom znatno smanjiti opterećenje davanja podataka za izvještajne jedinice i druge pravne osobe.

Kada je riječ o razmjeni podataka koji nisu povjerljivi između nositelja službene statistike, DZS i ostali nositelji službene statistike imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi, uz podnošenje pisanog zahtjeva, ako postoji potreba i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku, rekla je Brković.

Također, prijedlogom zakona predlaže se propisivanje novčanih kazni za privatne imatelje podataka u slučaju nepoštivanja zakonskih odredbi.

Naposljetku, izvijestila je Brković, utvrđuje se sustav službene statistike RH, tako da bi Hrvatska narodna banka (HNB) bila nositelj službene statistike određen programom statističkih aktivnosti i godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti.