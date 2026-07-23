VLADA Nastavljaju se financirati knjige, prijevoz i hrana u školi. Evo tko to ostvaruje

Vlada je na sjednici u četvrtak odlučila nastaviti financirati obvezne udžbenike i troškove javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovanih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za školsku godinu 2026./2027., a za što je osigurano 103 milijuna eura.

Vlada će osigurati obvezne udžbenike za učenike srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2026. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade. Navedeno pravo ne ostvaruju oni učenici koji ostvaruju pravo na sve obvezne udžbenike po drugoj osnovi, koji ostvaruju pravo na puni novčani iznos za njihovu nabavu te koji ponavljaju razred.

U školskoj godini 2025./2026. Ministarstvo obrazovanja financiralo je obvezne udžbenike za 440 srednjoškolaca u iznosu 89.877 eura, dok se za narednu školsku godinu procjenjuje obuhvat oko 500 srednjoškolaca, za što je osigurano 100.000 eura.

Vlada će, također, osigurati druge obrazovne materijale (radne bilježnice, zbirke zadataka, radne materijale za tehničku kulturu, likovne mape) za osnovnoškolce koji su članovi kućanstva zajamčene minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje iz Domovinskog rata ili civilne stradalnike iz Domovinskog rata te onih škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnoga programa "Osnovna škola kao cjelodnevna škola".

Ministarstvo obrazovanja će se, procjenjuje se, financirati materijale za oko 1.500 učenika, za što je osigurano 90.000 eura dok je Ministarstvo branitelja osiguralo dodatnih 2.500 eura za oko 40 učenika.

U protekloj je školskoj godini za ovu svrhu Ministarstvo obrazovanja utrošilo 80.277 eura za 1.487 učenika, a Ministarstvo branitelja 2.398 eura za 36 učenika.

Za troškove prehrane - 1,33 do 2 eura po nastavnom danu za redovne i učenike u eksperimentalnom programu

Ministarstvo obrazovanja nastavlja i s programom sufinanciranja ili financiranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Odlukom Vlade pravo na sufinanciranje 75 posto troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju redoviti učenici koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta ili boravišta do adrese škole iznosi više od pet kilometara.

U stopostotnom iznosu financirat će se prijevoz srednjoškolcima koji su članovi kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje ili civilne stradalnike iz Domovinskog rata te ako je bez roditelja ili roditeljske skrbi.

Za provođenje te odluke osigurano je 13,1 milijuna eura za razdoblje od rujna do prosinca 2026. te dodatnih 19,6 milijuna eura od siječnja do lipnja 2027. a procjenjuje se da bi to pravo koristilo oko 45.000 učenika, koliko ih je to pravo ostvarilo u prethodnoj školskoj godini.

Vlada će, nadalje, nastaviti i s financiranjem ili sufinanciranjem prehrane za osnovnoškolce - u iznosu od 1,33 eura po nastavnom danu za redovne učenike te dva eura za učenike škola uključenih u eksperimentalni program cjelodnevne škole.

Mjesečno će se osiguravati novčana sredstva za troškove prehrane svim osnivačima osnovnoškolskih ustanova temeljem podataka o broju učenika koji su redovito pohađali nastavu, a procjenjuje se da će se prehrana provoditi u istom broju školskih ustanova kao i u prethodnoj školskoj godini te da će biti osigurana za oko 297.000 učenika.

Za to je u državnom proračunu osigurano više od 70 milijuna eura, kazao je državni tajnik Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih Stipe Mamić.