Vlada ne prihvaća prijedlog Možemo! o osnivanju Istražnog povjerenstva za femicid

Vlada je s ovotjedne sjednice uputila Hrvatskom saboru mišljenje da ne prihvati prijedlog Možemo!, koji je podržalo 16 zastupnika, o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje institucionalnih propusta u sustavu zaštite nasilja nad ženama koji rezultiraju velikim brojem femicida.

Opozicija je imala priliku za pružanje podrške najopsežnijim i najznačajnijim mjerama za suzbijanje nasilja nad ženama 2024. prilikom izmjena kaznenog zakonodavstva, ističu iz Vlade u obrazloženju mišljenja.

Međutim, dodaju, oni koji danas traže osnivanje Istražnog povjerenstva, tada nisu glasali za uvođenje kaznenog djela femicida, za rodno utemeljeno nasilje kao otegotnu okolnost, za više kazne za kazneno djelo silovanja, teška kaznena djela protiv spolne slobode, spolne zlouporabe djeteta te za niz drugih mjera ključnih za jačanje prava žrtava u kaznenom postupku

"Ova činjenica zapravo najviše govori o razlozima za osnivanje Istražnog povjerenstva koji se svode isključivo na dobivanje političkih poena, bez konkretnih prijedloga, bez rješenja ili pak podrške mjerama koje nastoje riješiti postojeći problem", naglašavaju iz Vlade.

Cilj Istražnog povjerenstva, prema prijedlogu Kluba Možemo!, bio bi utvrditi zašto sustav zaštite od nasilja nad ženama ne funkcionira adekvatno, identificirati institucionalne propuste, odgovornosti i obrasce nečinjenja te predložiti konkretne mjere i zakonodavne izmjene koje će spriječiti ponavljanje femicida.

U postupku istraživanja, Povjerenstvo bi bilo dužno izvršiti uvid u svu dokumentaciju i druge isprave vezane uz predmet istrage, ispitati sve osobe koje mogu biti u posjedu relevantnih informacija, pribaviti izjave svjedoka, a prema potrebi konzultirati se s nezavisnim stručnjacima iz akademske zajednice, strukovnih komora i civilnog društva, kao i organizacijama koje pružaju podršku žrtvama nasilja.

Vlada, s druge strane, naglašava da se Istražno povjerenstvo ne može osnovati u odnosu na pitanja za koja je pokrenut sudski postupak. "Pitanja koja je Istražno povjerenstvo dužno istražiti, kao i sam postupak istraživanja, vezani su uz pendentne kaznene progone, a upravo ta pendentnost predstavlja pravnu zapreku za osnivanje Istražnog povjerenstva", ističu iz Vlade te dodaju da takav prijedlog izlazi i izvan područja primjene Zakona o istražnim povjerenstvima, koji je ograničen na rad državnih tijela, javnih službi i pravnih osoba javnog prava.

Vlada: Povjerenstvo bi zadiralo, ako ne i preuzelo, dužnost državnog odvjetništva i suda, što je neprihvatljivo

Iz Vlade smatraju da bi propisanim zadaćama Povjerenstvo zadiralo, ako ne i preuzelo, dužnost državnog odvjetništva i suda u postupanju u konkretnim predmetima, što ocjenjuju neprihvatljivim. Ukazuju i da bi ispitivanje svih osoba značilo i mogućnost ispitivanja izravne žrtve te povezanih osoba, što predstavlja visoki rizik od sekundarne i ponovljene viktimizacije žrtava i dovodi u pitanje pravo na privatnost svake žrtve.

Kako navode dalje, problematiku nasilja nad ženama kontinuirano prate dva međuresorna tijela - Povjerenstvo za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog prekršajnog postupka te izvršavanje sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji i Promatračko tijelo za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu i izvještavanje o slučajevima ubojstva žena - Femicide Watch.

Stoga, kažu, nema potrebe za osnivanjem Istražnog povjerenstva s usporedivim ciljem i zadaćama. Osim spomenutih zakonodavnih izmjena, iz Vlade podsjećaju i na potpisani Sporazum o međuresornoj suradnji nekoliko ministarstava u području sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i u obitelji, donesene nacionalne planove i protokola o postupanju, kao i na uspostavu skloništa za žrtve nasilja u svim županijama te nacionalnog pozivnog centra. Ističu i dobru suradnju s udrugama civilnog društva.

Iz Vlade najavljuju i prijenos Direktive koja predstavlja sveobuhvatan pravni okvir za učinkovito sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i u obitelji na razini EU.

"Ozbiljan pristup ovoj temi i politička volja su vidljivi i mjerljivi, a najbolji pokazatelj intenziviranja aktivnosti usporedba je s mjerama koje su provedene u mandatima prijašnjih Vlada. Porast broja femicida je problem koji postoji i zabrinjava, ali njega treba rješavati integriranim pristupom, kroz suradnju svih državnih i pravosudnih tijela, kao i civilnog društva i medija. Zahtijeva i odgovornost svih dionika društva, uključujući i političke stranke, kako vladajuće tako i opozicijske", poručuju iz Vlade.

O ovom će prijedlogu Sabor raspravljati idućeg tjedna, u četvrtak, na plenarnoj sjednici.