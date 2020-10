'Vlada nije tražila sazivanje Počasno-zaštitne bojne kako bi obilježila blagdan Svih svetih'

Ministarstvo obrane reagiralo je na izjave predsjednika države Zorana Milanovića nakon što je položio cvijeće na zagrebačkom groblju Mirogoj povodom blagdana Svih svetih...

<p>Odbacujemo netočne i neutemeljene tvrdnje da je na inicijativu Vlade za danas planirano sazivanje Počasno-zaštitne bojne kako bi Vlada obilježila blagdan Svih svetih. Za današnji dan, Vlada RH nije zatražila Počasno-zaštitnu bojnu u 11 sati, reakcija je iz Ministarstva obrane na izjave predsjednika države<strong> Zorana Milanovića. </strong> </p><p>Podsjetimo, Milanović je u četvrtak kasno poslijepodne pozvao premijera i predsjednika Sabora za zajednički polože vijence na zagrebačkom groblju Mirogoj povodom blagdana Svih svetih, ali je ta inicijativa propala. </p><p>- Nije trebalo ispasti ovako, čekali smo do zadnjeg trenutka svjesni kako se radilo proteklih godina. Tako je bilo zadnjih pet godina, sad odjednom nije, očito je to netko želio izbjeći. Temeljem dokumentacije iz Ministarstva obrane načelnik stožera donio je zapovijed u kojem je naveden današnji dan u 11 sati. Ili su ministar i načelnik radili na svoju ruku ili netko mulja. A znam da ministar nije radio na svoju ruku. Šteta. Sitno petljanje, nekonzistentno. - rekao je Milanović nakon polaganja vijenaca. </p><p>U MORH-u navode kako je obilježavanje blagdana Svih svetih i Dušni dan planirani od 29. listopada do 2. studenog 2020. godine.</p><p>- Temeljem Odluke o obilježavanju blagdana Svih svetih i Dušnog dana, svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u spomen na sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata usklađuje se prema protokolima Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske i obavlja se na sljedećim mjestima: U Spomen parku kod spomenika „Glas hrvatske žrtve – Zid boli“ na gradskom groblju Mirogoj u Zagrebu, kod Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na gradskom groblju Mirogoj u Zagrebu, na grobnici prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, kod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata na Krematoriju gradskog groblja Mirogoj u Zagrebu - priopćili su iz MORH-a.</p><p>Napominju i da temeljem Odluke ministra obrane i Zapovjedi načelnika Glavnog stožera OSRH, Ministarstvo obrane na takvim događajima pruža potporu.<br/> </p><p> </p><p><br/> </p>