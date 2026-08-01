Vlada o Ceuti: Hrvatska je sigurna, nema mjesta panici

Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama u kojem se traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica bloka, priopćila je vlada u subotu, nakon nezakonitog upada 60.000 migranata u španjolsku enklavu Ceutu.

Migranti su nezakonito ušli u taj španjolski autonomni grad uglavnom plivajući oko lukobrana. Oni koji su se dokopali Ceute bili su bez hrane, vode i drugih stvari.

“Ne smijemo dopustiti da nekontrolirani masovni prelasci, instrumentalizacija migracija ili druge hibridne prijetnje stvore dojam da je moguć nezakonit ulazak u Europsku uniju, odnosno da se nezakonit ulazak migranta može pretvoriti u zakonit boravak. Takva bi percepcija potaknula daljnje pokušaje, narušila povjerenje u našu zajedničku migracijsku politiku i imala posljedice za sve države članice", ističe se u pismu koje su inicirale na Italija i Danska. Pismo je poslano predsjednicima Europskog vijeća, Europske komisije i Vijeća EU-a

Tijekom petka više od 48.000 osoba vraćeno je u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatrijaciji migranata, što su čelnici zemalja Unije pozdravili u pismu. Hrvatska izražava važnost zajedničke odgovornosti i solidarnost s državama članicama Unije izloženima posebnom pritisku "kako bi se izbjeglo uvođenje unutarnjih kontrola među državama članicama", naglasili su iz vlade.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da ne treba širiti paniku jer na granici ostaje hrvatska policija.

“Ono što se dogodilo u Španjolskoj, dogodilo se zbog specifičnih okolnosti. Ove okolnosti ne zahtijevaju vojsku na granici", dodao je.

Ostaje nejasno zašto je odjednom tolika masa mladih Marokanaca krenula prema Španjolskoj? Kako su se organizirali? Tko je odradio logistiku? Tko izdao naredbu? O spontanosti ne može biti govora, pa su se odmah pojavile pretpostavke kako bi iza ovog egzodusa mogao stajati Mossad (Španjolska je priznala Palestinu) ili CIA (Sanchez jako ljuti Donalda Trumpa). Čini se ipak da su pokretači ove krize krijumčari. Marš na Ceutu organiziran je preko društvenih mreža, tvrde španjolski mediji Kao i obično, bili su posve bezobzirni. Među desecima tisuća koji su prešli granicu zabilježene su obitelji potrazi za boljim životom. Ova je epizoda imala visoku cijenu.

Na španjolskoj strani granice i u moru pronađeno je čak 57 mrtvih tijela. Većina žrtava (mladići između 20 i 35 godina) utopila se ili je pregažena u smrtonosnom stampedu na morskom lukobranu plaže Tarajal. 