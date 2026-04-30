Obavijesti

News

Komentari 0
ZAŠTITA DJECE

Vlada odbila SDP-ov paket zakona: 'Sve je već propisano'

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Zagreb: Održana 165. sjednica Vlade | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Ministarstva poručuju da su mjere protiv nasilja među djecom već uređene, SDP tvrdi da sustav kasni i traži brže reakcije i strože mjere

Vlada je na sjednici u četvrtak odbila prihvatiti SDP-ove prijedloge izmjena osam zakona te je Hrvatskom saboru uputila mišljenje da učini isto, a riječ je o paketu zakonskih izmjena kojima SDP traži osiguranje brže reakcije sustava i bolje zaštite djece. Klub SDP-a u saborsku je proceduru uputio paket izmjena devet zakona, od kojih su vladajući već u Saboru odbili prijedlog dopuna Obiteljskog zakona. Sada se Vlada očitovala o preostalih osam, koji se tiču suzbijanja međuvršnjačkog nasilja i osiguranja brže reakcije sustava te bolje zaštite djece.  Predlažu izmjene zakona o sudovima za mladež, izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, Kaznenog i Prekršajnog zakona, o policiji te policijskim poslovima i ovlastima, socijalnoj skrbi, kao i o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

S Vlade su Hrvatskom saboru uputili mišljenje da te prijedloge ne prihvati i na sjednici obrazložili razloge.

Ministarstvo pravosuđa odbacuje četiri prijedloga iz svog resora

Kada je riječ o izmjena Zakona o sudovima za mladež, kojim SDP predlaže propisivanje kriterija pri izricanju odgojnih mjera, obvezu suda u izricanju institucionalnih mjera kad nasilje rezultira teškom tjelesnom ozljedom ili drugim osobito ozbiljnim posljedicama, posebno kada se nasilje ponovi unutar godine dana, kao i uzimanje u obzir suradnje roditelja, iz Ministarstva pravosuđa pojasnili su da se predloženim dovoljno ne poštuje načelo individualizacije kod odabira odgojne mjere, kao i da se se predloženim rješenjem povećava rizik od prekomjerne institucionalizacije djece i mladih. 

Osim toga, napominju da pojedini međunarodni dokumenti navode da smještaj maloljetnika u ustanovu treba koristiti kao krajnju mjeru, dok je prednost potrebno dati izvaninstitucionalnim mjerama te ističu da bi eventualna nesuradnja roditelja u predloženom rješenju mogla dovesti do sankcioniranja maloljetnika zbog roditeljskog propuštanja ili činjenja. 

Kada je riječ o izmjenama Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, iz Ministarstva pravosuđa odgovaraju da je već sve propisano postojećim zakonskim rješenjima i protokolima. Obveza izvještavanja o otpustu maloljetnika je neusklađena s načelom određenosti pravne norme jer ne postoji obveza/mjera definirana kao "mjera zaštite žrtve ili njezine obitelji, poručili su te dodali da se, umjesto individualiziranog pristupa, uvode univerzalne obveze tretmana koje ne uzimaju u obzir stvarne okolnosti i potrebe pojedinog maloljetnika.  

Dok u SDP-u dopunom Kaznenog zakona predlaže uvođenje sankcije roditeljima ili skrbnicima koji svjesno toleriraju i ne sprječavaju nasilje koje čini dijete, iz Vlade kažu da u važećem Zakonu postoji odgovornost za kaznena djela počinjena nečinjenjem i to kroz garantnu dužnost. 

Na prijedlog izmjena Prekršajnog zakona, kojim se traži propisivanje novčane kazne za roditelje za počinjeni prekršaj osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja nije navršila 14 godina u slučaju propuštenog nadzora te omogućavanje sudu da roditelju odredi obvezno pohađanje programa savjetovanja i edukacije, Ministarstvo pravosuđa navodi da su granice novčane kazne propisane posebnim zakonom, a i da se ista svrha može postići primjenom važećeg Obiteljskog zakona, Zakona o socijalnoj skrbi, Prekršajnog zakona, Kaznenog zakona i Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima. 

MUP o SDP-ovom prijedlogu: Ne postoji potreba dopune Zakona o policiji

SDP izmjenama Zakona o policiji predlaže propisivanje posvećivanja osobite pozornosti policije zaštiti djece i mladih, osobito žrtvama maloljetničkog nasilja te osiguranja brze, učinkovite i koordinirane reakcije u suradnji sa školama, ustanovama socijalne skrbi i drugim tijelima. 

"Ne postoji potreba dopune Zakona o policiji s obzirom na to da je prijedlog sadržajno već obuhvaćen važećim normativnim i operativnim okvirom, primjena policijskih ovlasti i obveza policije da posebno obazrivo postupa u pogledu zaštite djece i mladih, osobito žrtava maloljetničkog nasilja, propisana je Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima, Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika i Zakonom o kaznenom postupku", kažu iz Ministarstva unutarnjih poslova te dodaju da je već propisana i međuresorna suradnja policije s drugim tijelima. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih poduzima konkretne mjere radi povećanja sigurnosti učenika i zaposlenika u školama, sve škole su formirale školski sigurnosni tim koji analizira potencijalne sigurnosne prijetnje, a kao ključan element sigurnosnog sustava u školskim ustanovama naglašava se dobra suradnja s lokalnim policijskim postajama i drugim dionicima, dodaju. 

Izmjenama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima SDP bi uveo novu policijsku ovlast kojom bi policijski službenik mogao odmah izdati usmenu zapovijed kojom se maloljetniku naređuje udaljenje s mjesta događaja i zabrana približavanja žrtvi najviše 24 sata ako postoji opasnost da će maloljetnik ponoviti nasilno ponašanje kojim se ugrožava sigurnost druge djece.

Sustav postupanja i suradnje u slučajevima zaštite djece i mladih, osobito žrtava maloljetničkog nasilja, također je već cjelovito i jasno uređen i provodi se u praksi, odgovaraju iz MUP-a.

Ministarstva: Postojeći zakonski okvir pruža pravodobnu intervenciju i podršku djetetu

SDP izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi predlaže da se Hrvatskom zavodu za socijalni rad propiše obveza da, kad zaprimi obavijest ili sazna za nasilno ponašanje djeteta ili maloljetnika, u roku od 24 sata pokrene procjenu rizika, uspostavi kontakt s obitelji, policijom i školom te koordinira privremene mjere zaštite žrtve. Ujedno, predlažu i obvezu sazivanja timskog sastanka radi utvrđivanja daljnjih mjera pomoći i praćenja obitelji, te donošenja plana rada s djetetom i obitelji.

Iz Ministarstva socijalne skrbi poručuju da postojeći zakonodavni okvir pruža pravodobnu intervenciju, zaštitu i podršku djetetu te da su obveze Zavoda jasno definirane u slučaju nasilja među djecom i mladima. 

Na prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kojim se traži uvođenje hitne zaštitne mjere u školi, a odnosi se na privremeno udaljenje učenika iz odgojno-obrazovnog procesa, odnosno razdvajanje nasilnika i žrtve, uz obvezu osiguranja prava djeteta na obrazovanje za vrijeme trajanja mjere, Ministarstvo obrazovanja, također, ističe da je sve već utvrđeno važećim zakonskim i podzakonskim aktima. 

"S obzirom na to da je predložena dopuna zakona već jasno utvrđena važećim zakonskim i podzakonskim aktima, mišljenja smo da nije potrebno utvrđivati dodatne zakonske odredbe koje bi regulirale postupanje školske ustanove i svih relevantnih ustanova uključenih u postupanja u slučajevima počinjenja prekršajnog ili kaznenog djela", poručuju. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026