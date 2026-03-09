Obavijesti

NOVE CIJENE

Vlada ograničila cijene goriva! Evo koliko košta sam benzin, a koliko od toga uzima država...

Piše Ivan Pandžić, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Rastom cijena naftnih derivata, naravno, profitira i država. Rezervoar od 50 litara vozače će sada koštati 75 eura, a državi od toga pripada više od 50 posto...

Admiral

Vlada je na sjednici u ponedjeljak, zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku i rata u Iranu, donijela Uredbu kojom se ponovno ograničava cijena goriva. Podsjetimo, zbog poremećaja u transportu nafte, cijena barela na međunarodnim tržištima prešla je granicu od 100 dolara po barelu. Zbog toga je prijetilo i veliko povećanje cijene naftnih derivata u Hrvatskoj.

Kako je istaknuto na sjednici, bez Vladinih mjera cijena litre benzina bila bi 1,55 eura, a litra dizela koštala bi čak 1,72 eura.

Međutim, uredbom je Vlada sada ograničila cijene te će litra benzina sada koštati 1,50 eura, a litra dizela 1,55 eura. Ta cijena će vrijediti do 23. ožujka.

Rastom cijena naftnih derivata, naravno, profitira i država, s obzirom da njoj od 1,50 eura, koliko košta litra benzina, pripada 0,81 euro ili 54,16 posto.

Cijena litre benzina sadrži nabavnu cijenu i trošak distribucije, trošarinu, maržu trgovca i PDV.

Trošak nabave i distribucije iznosi 0,5146 eura ili 34,31 posto cijene jedne litre. Trošarina je 0,5124 eura ili 34,16 posto. Trgovcima pripada 0,173 eura ili 11,53 posto cijene, a na PDV otpada još 0,3 eura.

Inače, ovdje se radi o najvećoj marži koju dopušta država. Ona može biti i manja, ako tako neki distributer odluči.

Preračunato, rezervoar od 50 litara benzina vozače će sada koštati 75 eura, a državi će od toga pripasti 40,62 eura.

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
