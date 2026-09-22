Vlada opet kupuje vrijeme: Oni otrovali, a mi ćemo sve platiti!

Umjesto predstavljanja plana sanacije, predstavili su opcije za sanaciju otpada u Gospiću. Govorili su o prekrivanju, 650 tona u vrećama koje idu u cementare i rasutom otpadu oko silosa, što će ukloniti tvrtka Petra Pripuza. Za najveći dio otpada predstavljene su dvije opcije. Jedna je da se otpad na lokaciji sortira pa se odvaja i šalje u tvrtke koje imaju dozvolu za pojedinu vrstu otpada, ili na odlagalište opasnog otpada. Druga je da se sve iskopa i odveze pa onda spali ili nešto treće.

- Kad govorimo o zakopanom otpadu, otprilike od 42.000 metara kubnih, odnosno 33.000 tona. Otpad se nalazi na prosječnoj dubini od oko 2,9 metara, ali to je prosjek. Nakon razmatranja više opcija za sanaciju, a javilo nam se desetak tvrtki, mi smo varijante suzili na dvije opcije. Pritom smo pratili preporuke struke. Dali smo prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva iskop, mehaničko odvajanje, ispitivanje, analiziranje, zasebno upravljanje frakcijama i veću kontrolu puta. Do cijene od oko 40 milijuna eura došli smo ispitivanjem tržišta. Što se tiče mjera i praćenja okoliša, treba naglasiti sprečavanje prašine, ograničenje brzine kretanja vozila, pakiranje u odgovarajuću ambalažu i predobradu u zatvorenom sustavu. Predviđaju se programi praćenja kvalitete zraka, vode, kontrola buke i izvanrednih događaja - rekla je Vučković i dodala:

- Druga opcija jest u potpunosti ukloniti otpad i zbrinuti ga bez predobrade. Međutim, dobili smo jednu ponudu koja uključuje vrijeme i odvoz, pa valja razmotriti i nju ako poštuje sve uvjete.

Iz Inicijative “Gospić je naš dom” nisu zadovoljni.

- Mi nismo saznali apsolutno ništa novo, doživjeli smo nekakvu Powerpoint prezentaciju s podacima koje smo znali, nekim općenitim formulacijama bez jasnih rokova, traže se metode, za crnu hrpu se ne zna ništa točno dok ne prođu žalbeni rokovi, nema odgovora na pitanje koja će biti sanacija, rokovi i model za zakopani otpad. Vidimo najave monitoringa podzemnih voda, koji će se početi mjeriti za nekoliko mjeseci, kvaliteta zraka nije mjerena od veljače, sad se provodi i za taj dio nekakav postupak. Razočarani smo. Imam osjećaj da je sastanak organiziran da se ispoštuje rok sastanka 20. rujna. Navodno bi 28. rujna trebao biti ponovno predstavljen plan sanacije s detaljima, a do 10. listopada cijeli projektni plan - govori za 24sata Vjeko Bušić iz Inicijative.

Drugim riječima, pozvali su ih na sastanak jer ih je strah novog prosvjeda.

- Zapeli smo na sanaciji na kojoj se do ljeta 2026. godine, moj je dojam, nije ništa radilo. Tek nakon našeg prvog sastanka, 28. srpnja, počeli su slati upite stranim tvrtkama. Ta faza, koja je do tada bila 4., odjednom je prešla u fazu 3 pod pritiskom javnosti. Prema navodima stručnjaka, vidimo da smo izgubili dragocjeno vrijeme da se ta zakopana hrpa na pravilan način uzorkuje kako bismo znali o čemu je riječi, jer je to izmiješan opasni i neopasni otpad sa zemljom. Najvjerojatnije će tu biti velik problem kad ponuditelji krenu u sanaciju, da će morati opet sve uzorkovati. Mi se vrtimo u krug nestručnog i neodgovornog postupanja, bez shvaćanja ozbiljnosti situacije. Od travnja 2024. državne institucije znale su da je to opasni otpad, a nije bilo preventive. Zamislite što bi bilo da se to područje zaštitilo na vrijeme? Danas uopće ne bismo govorili o ovolikoj opasnosti te ugrozi za okoliš i zdravlje ljudi - govori.

U studenom idu u Bruxelles, predstaviti problem i propuste Vlade Europskom parlamentu. Prošlog tjedna povjerenik za zdravlje i zaštitu okoliša u Strasbourgu rekao je da će Europska komisija pomoći Hrvatskoj ako zatraži pomoć.

- Ne očekujem da će Vlada tražiti pomoć od Europske komisije. Vlada i ovdje, kao i državne institucije, negiraju svoju odgovornost. Sve svode na nedostatak komunikacije među administracijom, ne vide svoju odgovornost. Traženje pomoći bi bilo samo priznavanje onoga što ne žele priznati. A vidimo i po stavu naših europarlamentaraca iz vladajuće stranke kako pokušavaju prikazati kao da se ništa nije dogodilo, kao veliki uspjeh Vlade koja žurno postupa. Naš je dojam, koji je vrlo opravdan i rezultat logike, da je ovo žurno postupanje isključivo plod pritiska građana prosvjedom. U prvoj polovici kolovoza imali smo komunikaciju predsjednika Vlade kako se u Gospiću ništa ne događa, pa čak i uvredljivo, da nije nitko još umro i da nema potrebe za žurnim postupanjem. Od tada do danas se u činjeničnom smislu nije ništa promijenilo, ali su se oni ubrzali. Samo zato što su njihove pozicije i politike ugrožene - govori.

U Našicama, gdje su prosvjedovali protiv spaljivanja u cementarama, moglo se čuti da je na stolu i blokada cesta i autocesta. Inicijativa ni to ne miče sa stola.

- Mi smo uvijek djelovali na više razina, uvijek smo tražili kroz dopuštene zakonske regulative informacije i zato imamo danas toliko podataka. Nećemo ništa unaprijed najavljivati ali smo spremni na sve dopuštene aktivnosti - zaključuje Bušić.

Sanaciju je nemoguće naplatiti odgovornima

Osumnjičene tvrtke u stečajnim postupcima nemaju previše imovine, pa je pitanje otkud će se država naplatiti. Dok su se neki navodno bogatili na zakapanju i bacanju otpada, građani Hrvatske, oni čije je zdravlje ugroženo bit će osiromašeni za iznos sanacije.

44.000

metara kubnih otpada nalazi se u Gospiću, pod zemljom i u silosu

40,000.000 €

’konzervativna’ je cijena sanacije otpada samo na toj lokaciji. Platit će je građani

4

faze ima sanacija. Prekrivanje, spaljivanje, razvrstavanje i obrada