Bušić: Izgubili smo vrijeme, zrak se nije analizirao od veljače. To je nestručno i neodgovorno...

Nakon više od dva sata, završio je sastanak predstavnika lokalne vlasti, institucija i Inicijative Gospić je naš dom u Vladi. Iz Inicijative su izašli razočarani, iako nisu puno očekivali.

- Mi nismo saznali apsolutno ništa novo, doživjeli smo nekakvu Powerpoint prezentaciju sa podacima koje smo znali, nekim općenitim formulacijama bez jasnih rokova, traže se metode, za crnu hrpu se ne zna ništa točno dok ne prođu žalbeni rokovi, nema odgovora na pitanje koja će biti sanacija, rokovi i model za zakopani otpad. Vidimo najave monitoringa podzemnih voda koji će se početi mjeriti za nekoliko mjeseci, kvaliteta zraka nije mjerena od veljače, sad se provodi i za taj dio nekakav postupak. Razočarani smo, koliko je u odnosu na prijašnji sastanak, su se počele stavljati na stol opcije, vraćaju se redovni postupci. Imam osjećaj da je sastanak organiziran da se ispoštuje rok sastanka 20. rujna. Navodno bi 28. rujna trebao biti ponovno predstavljen plan sanacije s detaljima, a do 10. listopada cijeli projektni plan - govori Vjeko Bušić iz Inicijative za 24sata.

Zagreb: Predstavljanje Plana sanacije lokacije onečišćene otpadom – PPK Velebit u Gospiću | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ne vjeruju da će i ovaj hitni postupak doista ići hitno.

- Zapeli smo na sanaciji koja se do ljeta 2026. godine, moj je dojam, nije ništa radilo. Tek nakon našeg prvog sastanka 28. srpnja su se počeli slati upiti stranim tvrtkama. Ta faza koja je do tad bila 4., odjednom je prešla u fazu 3 pod pritiskom javnosti. Prema navodima stručnjaka vidimo da smo izgubili dragocjeno vrijeme da se ta zakopana hrpa na pravilan način uzorkuje kako bismo znali o čemu se radi, jer je to izmiješan opasni i neopasni otpad sa zemljom. Najvjerojatnije će tu biti veliki problem kad ponuditelji krenu u sanaciju, da će morati opet sve uzorkovati. Kad vidimo na primjeru 650 vreća, institucije rade analize, pa dođu ponuditelji pa njihove analize pokazuju nešto drugo, pa se ipak ne može spaljivati. Mi se vrtimo u krug nestručnog i neodgovornog postupanja, bez shvaćanja ozbiljnosti situacije. Od travnja 2024. državne institucije su znale da je to opasni otpad, a nije bilo preventive. Sad vidimo da se ipak otpad može prekriti, a geotehničari kažu da se mogla staviti i membrana ispod i oko otpada. Zamislite što bi bilo da se to područje zaštitilo na vrijeme? Danas uopće ne bi govorili o ovolikoj opasnosti i ugrozi za okoliš i zdravlje ljudi - govori.

U studenom idu u Brisel, predstaviti svoj problem Europskom parlamentu.

- Očekujemo da ćemo iskoristiti vrijeme da pokažemo koliko je situacija u Gospiću ozbiljna i da ukažemo na propuste države, od toga da nisu spriječili do toga da su građanima uskratili informaciju s kakvom ugrozom žive i propustili dati u roku zdravstvene i ostale smjernice. Nažalost, da su građani to znali 2024. godine, odreagirali bismo kao i sad i taj pritisak bi bio toliki da bi se i tad nešto napravilo - objašnjava.

Prošlog tjedna povjerenik za zdravlje i zaštitu okoliša u Strasbourgu je rekao da će Europska komisija pomoći Hrvatskoj ako zatraži pomoć.

- Ne očekujem da će Vlada tražiti pomoć od Europske komisije. Vlada i ovdje, kao i državne institucije, negiraju svoju odgovornost. Sve svode na nedostatak komunikacije među administracijom, ne vide svoju odgovornost. Traženje pomoći bi bilo samo priznavanje onoga što ne žele priznati. A vidimo i po stavu naših europarlamentaraca iz vladajuće stranke kako pokušavaju prikazati kao da se ništa nije dogodilo, kao veliki uspjeh Vlade koja žurno postupa. Naš je dojam, koji je vrlo opravdan i rezultat logike, da je ovo žurno postupanje isključivo plod pritiska građana prosvjedom. U prvoj polovici osmog mjeseca smo imali komunikaciju od samog predsjednika Vlade kako se u Gospiću ništa ne događa, pa čak i uvredljivo, da nije nitko još umro i da nema potrebe za žurnim postupanjem. Od tada do danas se u činjeničnom smislu nije ništa promijenilo, ali su se oni ubrzali. Samo zato što su njihove pozicije i politike ugrožene - govori.

Iz Našica se moglo čuti da je na stolu i blokada cesta i autoputa.

- Mi smo uvijek djelovali na više razina, uvijek smo tražili kroz dopuštene zakonske regulative informacije i zato imamo danas toliko podataka. Drugo je bio pravni dio Europskom parlamentu, ali pripremamo i prijavu Europskoj komisiji. Treći naš način djelovanja je građanski pritisak kroz prosvjed ali i pripremu određenih blokada koje bi ukazale na hitnost problema. Nećemo ništa unaprijed najavljivati ali smo spremni na sve dopuštene aktivnosti da se ovaj problem čim prije riješi - zaključuje Bušić.