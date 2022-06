Vlada opširno obrazložila zašto odbija oporbeni zahtjev za smjenom ministra Vilija Beroša

Angažirana i predana borba s pandemijom bolesti COVID-19, financijska stabilizacija uz suočavanje s dugovima i skraćivanje rokova plaćanja u zdravstvu, objedinjavanje nabave, funkcionalna integracija bolnica, povećanje plaća za djelatnike u zdravstvenom sustavu, transparentno upravljanje listama čekanja i kalendarom naručivanja pokazuju da je zdravstveni sustav otporan i dobro vođen, započela je Vlada svoje očitovanje u kojem odbija inicijativu oporbe za smjenom ministra zdravstva Vilija Beroša.

Slučaj Čavajda: 'Pružena joj je sva raspoloživa zdravstvena usluga'

Referirajući se na slučaj Čavajda, Vlada naglašava kako su navodi o nedostupnosti prekida trudnoće uz medicinsku indikaciju nakon 22. tjedna trudnoće u potpunosti netočni. Navode kako je u razdoblju od 2019. do 2021. u bolničkim ustanovama obavljeno 17 prekida trudnoće iznad 22. tjedna te 2242 postupka do 22. tjedna trudnoće.

- Vezano uz konkretan slučaj pacijentice Mirele Čavajde, iznova ističemo da joj je pružena sva raspoloživa zdravstvena usluga u okvirima struke i zakonskih odredbi. Utvrđeni proceduralni propusti u KB "Sv. Duh" i KBC "Sestre milosrdnice", koje je konstatirala zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva, upućeni su u daljnji postupak - ističu iz Vlade i podsjećaju kako je Ministarstvo zdravstva u ožujku 2021. ovlastilo KBC Zagreb da osnuje drugostupanjsku komisiju, koja prema Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, donosi odluke u cilju osiguravanja prava žene po pitanju žalbi na prvostupanjske odluke.

'Javni i politički pritisci...'

- Tako je i u ovom slučaju na žalbu pacijentice Čavajde KBC Zagreb sazvao komisiju drugog stupnja kako bi se stvorila cjelovita klinička slika djeteta te na temelju iste donijela mjerodavna odluka sukladno struci i zakonskim okvirima. Uz istovremene naglašene javne i političke pritiske tijekom odlučivanja drugostupanjske komisije u ovom slučaju, donesena je medicinski utemeljena odluka u okvirima hrvatskih zakona te se pacijentici osiguralo plaćanje troškova prekida trudnoće izvan Republike Hrvatske na teret HZZO-a, s obzirom na njenu odluku za drugačijom vrstom zahvata koji se ne izvodi u Hrvatskoj - naglašavaju te dodaju kako će Ministarstvo zdravstva ustrajati da svi ravnatelji i djelatnici ustanova savjesno i odgovorno ispunjavaju sve zadaće koje su pred njima te da se svakom pacijentu pružaju medicinske i zdravstvene usluge prema njihovim stvarnim potrebama i u okvirima hrvatskih propisa.

- Nepobitna je činjenica da je Ministarstvo zdravstva tijelo državne uprave koje, sukladno zakonskim odredbama, zaprima i priprema odgovore na predstavke i pritužbe te pruža pomoć građanima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. Stoga nije neobično da je ministar Vili Beroš tu mogućnost ponudio i pacijentici Čavajdi s namjerom neposrednog stjecanja uvida u problematiku i davanja podrške u osiguranju adekvatne zdravstvene skrbi - zaključuju o ovom slučaju.

'Netočna je i teza o nedostupnosti prekida trudnoće na zahtjev žene do 10. tjedna od začeća'

Naglašavaju i kako je teza o nedostupnosti prekida trudnoće na zahtjev žene do 10. tjedna od začeća također netočna s obzirom na to da je ta usluga kontinuirano dostupna. Svakoj ženi, ističu, mora biti omogućen prekid trudnoće na zahtjev do 10. tjedna, ali i nakon ako za to postoje medicinski razlozi.

- U suprotnom, Ministarstvo zdravstva reagira na svaki potencijalni slučaj ugrožavanja tog prava, sankcionira nepravilnosti ukoliko ih utvrdi zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva te skreće pozornost svim zdravstvenim ustanovama na obvezu pravovremenog i točnog informiranja pacijentica o njihovim pravima i mogućnostima koje mogu ostvariti u RH - poručuju i naglašavaju kako je ravnatelj taj koji je odgovoran za vođenje i rad ustanove te da Ministarstvo nema zakonske mogućnosti utjecati na pojedinačne njihove odluke vezane uz zapošljavanje te nije u mogućnosti utjecati na odabir radnika s kojima zdravstvena ustanova sklapa ugovor o radu kao niti davati prijedloge osoba koje će se zaposliti.

'Pravo na priziv savjesti i zakonsko pravo žene na pobačaj ne isključuje jedno drugo'

- Najbolje to pokazuje okolnost u KB "Sv. Duh" u kojoj niti jedan djelatnik ne obavlja postupak prekida trudnoće, bolnice čiji je osnivač Grad Zagreb. U nekim drugim zdravstvenim ustanovama u kojima također nema djelatnika koji obavljaju postupak prekida trudnoće, pravo na prekid trudnoće unatoč tome je osigurano. Naime, Opća županijska bolnica Našice, Opća županijska bolnica Požega, Opća županijska bolnica Vinkovci i Opća bolnica Virovitica osigurale su, sukladno uputi Ministarstva zdravstva, ostvarivanje navedenog prava putem ugovornih odnosa s vanjskim suradnicima, specijalistima ginekologije i opstetricije ili suradnjom s drugom zdravstvenom ustanovom dok je u KB "Sv. Duh" osiguranje postupka prekida trudnoće na zahtjev pacijentice u tijeku - dodaju.

Ukoliko liječnik ginekolog uloži priziv savjesti, obvezan je o tome izvijestiti pacijenticu, navedeno pisano dokumentirati u svom specijalističkom nalazu i u bolničkoj zdravstvenoj dokumentaciji te pacijenticu uputiti drugom liječniku iste struke u toj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, poručuju.

- Važno je dodatno naglasiti da pravo liječnika na priziv savjesti i zakonsko pravo žene na pobačaj na zahtjev i prekid trudnoće ne isključuje jedno drugo te su zdravstvene ustanove obvezne pronaći uvjete za ostvarenja oba prava - poručuju.

'Ugovaranje PET-CT dijagnostike s Poliklinikom Medikol HZZO provodi po utvrđivanju dužeg čekanja na postupke'

Vezano za slučaj Medikol, Vlada ističe kako u nedostatku kapaciteta u javnom zdravstvenom sustavu HZZO može sklopiti ugovore za pojedine postupke s privatnim ustanovama kako bi se pacijentima osigurala potrebna zdravstvena usluga u najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

- Ministarstvo zdravstva u suradnji s HZZO-om i Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za PET i PET-CT kontinuirano prati vrijeme čekanja na PET-CT dijagnostiku kako bi ista bila dostupna pacijentima u medicinski prihvatljivom roku, sukladno stručnim smjernicama. Stoga ugovaranje PET-CT dijagnostike s Poliklinikom Medikol HZZO provodi po utvrđivanju dužeg čekanja na postupke, kako bi pacijenti kojima je indicirana navedena dijagnostika, pravovremeno obavili pretragu - poručuju i naglašavaju kako to ne znači da se ne planira nabava uređaja u javnom zdravstvu.

- U tom kontekstu koriste se svi dostupni resursi u borbi protiv zloćudnih bolesti te su poduzeti nužni koraci u nabavi linearnih akceleratora putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. - navodi Vlada i dodaje kako se u sklopu predstojećih reformskih mjera zdravstveni sustav planira dodatno osnažiti, kako kadrovski, tako i nabavom sofisticirane opreme za liječenje i dijagnostiku među kojima su i PET-CT uređaji.

- Stoga je tvrdnja o šteti po hrvatski proračun, javnom zdravstvu i samom zdravlju građana bespredmetna - zaključuju o tome.

O tvrtki Cuspis: 'Sve insinuacije o pogodovanju i navodnom prijateljstvu nisu utemeljene'

Nadalje, tu je istraga USKOK-a vezana za poslovanje s tvrtkom Cuspis, a Vlada naglašava kako se radi o tvrtki koja je u informatizaciji zdravstva aktivna od 2004.

- Tijekom 2017. bili su dio zajedničke ponude tvrtke "Ericsson Nikola Tesla" kao podisporučitelj, koja je tada i odabrana, a kako je bila riječ o velikom projektu plaćanje je realizirano u 2018. Dakle, govorimo o vremenu prije dolaska ministra Beroša u Ministarstvo, čime se dade zaključiti da sve insinuacije o pogodovanju i navodnom prijateljstvu nisu utemeljene - naglašava Vlada te dodaje kako po pitanju angažmana tvrtke Cuspis d.o.o. nisu pronađene nikakve nepravilnosti.

- Navedeno potkrjepljuje bezuvjetna ocjena Državne revizije o financijskom poslovanju Ministarstva zdravstva, a u slučaju uvjetne ocjene za usklađenost poslovanja uvažile su se preporuke koje su primijenjene u poslovnim procesima. Ciljano govoreći o ugovaranju održavanja informacijskih sustava, Ministarstvo zdravstva provodi jednake modele za sva ugovaranja neovisno o izvršitelju. Nabava navedenih usluga provedena je transparentno, sukladno Zakonu o javnoj nabavi te su podaci o istima javno dostupni u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Od važnosti je iznova naglasiti da su sve relevantne činjenice i informacije od ranije javno dostupne, kao i mišljenja i ocjene nadležnih državnih tijela uključujući DORH, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa te Agenciju za zaštitu osobnih podataka, koji su potvrdili da nema nikakvih nezakonitosti - zaključuju.

O Ćorušiću: 'Prije mjerodavnog mišljenja nadležnih institucija bespredmetno je prejudicirati krivnju'

U vezi s televizijskim nastupom ravnatelja KBC-a Zagreb Ante Ćorušića, u kojem je govorio o slučaju pacijentice iz 2014., Vlada ističe kako je u tijeku postupak pred Hrvatskom liječničkom komorom kako bi se utvrdilo je li došlo do povrede Kodeksa medicinske etike i deontologije, ali i pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka u vezi s mogućom povredom propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

- Prije mjerodavnog mišljenja nadležnih institucija bespredmetno je prejudicirati krivnju - naglašavaju te dodaju kako Ćorušić nije nikada osuđivan po bilo kojoj osnovi te da savjesno i odgovorno obnaša svoju dužnost na čelu KBC-a Zagreb.

Sumnjive transplantacije: 'Odbacujemo bilo kakve insinuacije na nepravilnosti u provođenju transplantacijskog programa u KBC-u Zagreb'

Vezano za sumnjive transplantacije na KBC-u Zagreb, iz Vlade ističu kako program ide i dalje te naglašavaju da se transplantacije dodjeljuju primateljima na potpuno transparentan način s nacionalne liste čekanja putem alokacijskog informatičkog sustava Eurotransplanta i da su svi podaci o darivateljima i primateljima organa u informatičkom sustavu Eurotransplanta šifrirani čime je zagarantirana sljedivost organa od darivatelja do primatelja.

- Kako je transplantacijski program izrazito osjetljivo područje gdje i mala sumnja u etičnost postupka može narušiti povjerenje javnosti i dovesti do negativnih posljedica za nacionalni transplantacijski program, istupi u medijima koji su izolirane slučajeve od prije tri godine predstavili kao uvriježenu praksu u nacionalnom transplantacijskom programu, ne odražavaju interese pacijenata i štete ugledu transplantacijskog programa u RH. Stoga odbacujemo bilo kakve insinuacije na nepravilnosti u provođenju transplantacijskog programa u KBC-u Zagreb - poručuju.

Pandemija: 'Hrvatska je reagirala promptno i donosila mjere prema stavovima javnozdravstvenih stručnjaka i Stožera'

Referirajući se na pandemiju, Vlada navodi kako su promptno reagirali i prije pojave prvog slučaja te je kroz daljnje spoznaje o bolesti, kao i virusu koji je uzrokuje, donosila daljnje epidemiološke mjere prema stavovima javnozdravstvenih stručnjaka i Stožera civilne zaštite na temelju kojih je djelovao i ministar zdravstva.

- Zahvaljujući Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva, koji je kontinuirano sudjelovao u koordinaciji reorganizacije i prilagođavanja ljudskih i logističko-materijalnih kapaciteta, hrvatski zdravstveni sustav nije bio u situaciji tražiti pomoć drugih zemalja već je samostalno, svim građanima, osigurao adekvatnu medicinsku skrb bez obzira na akutno razdoblje epidemije. Štoviše, nastavio je i s provođenjem nacionalnih preventivnih programa ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti što je značajno postignuće s obzirom na to da su se isti zaustavljali u ostalim zemljama EU - kaže Vlada dodajući kako niti u jedno trenutku nije nedostajalo niti cjepiva.

- Što se tiče broja osoba preminulih od ili s bolesti COVID-19 treba uzeti u obzir i podatke koji pokazuju očekivane razlike u smrtnosti između pojedinih zemalja koje se koriste za nekritičke usporedbe ne uzimajući u obzir različitu kvalitetu i obuhvat podataka koje dostavljaju pojedine zemlje. Usporedba smrtnosti između pojedinih zemalja iz tog razloga nije moguća, već je potrebno stope standardizirati prema dobi ili učiniti stratifikaciju i potom uspoređivati dobno specifične stope. Jedna od konstanti koje vrijede u cijelom svijetu jest da u više od 90 posto slučajeva ovaj virus teže pogađa osobe starije od 60 godina, što znači da su zemlje s većim udjelom starijeg stanovništva poput RH više pogođene u borbi s virusom od zemalja s manjim udjelom starije populacije. Zemlje u kojima je otpor cijepljenju bio manji i u kojima je javno mišljenje odbacivalo mogućnost necijepljenja imale su bolje rezultate u stopi smrtnosti - poručuju.

'Reforma zdravstva je već počela'

I zaključno o reformi zdravstva Vlada poručuje kako je ona već započela konkretnim, mjerljivim koracima raspoređenima po kvartalima i godinama.

- Navodimo samo neke od njih - daljnje objedinjavanje javne nabave, revizija lista lijekova HZZO-a, novi model ugovaranja i plaćanja, izrada strateškog okvira razvoja ljudskih resursa, aktivno upravljanje specijalizacijama, regulacija javnog i privatnog rada. Od važnosti je spomenuti i vraćanje fokusa na preventivne aktivnosti, reviziju i uvođenje novih nacionalnih programa te promicanje zdravih navika i podizanje zdravstvene pismenosti kroz međuresorni projekt "Javne ustanove - Prijatelji zdravlja" - navode dodajući kako prvi u nizu poteza reformskog prijedloga počinje izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju čije se donošenje očekuje krajem ove godine.

- Populističke teze iznesene u oporbenom prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja ministru Berošu u dijelu o reformi zdravstva pokazuju svu širinu nepoznavanja opsega kojeg obuhvaća, načina na koji se provodi i utjecaja na svakog hrvatskog građanina - korisnika usluga zdravstvenog sustava koji je jedan od najvažnijih sustava svake države - poručuje Vlada.

Najčitaniji članci