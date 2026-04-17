Vlada osigurala šest milijuna € za palijativni centar u Čakovcu

Vlade RH Andrej Plenković u petak je u Čakovcu održao radni sastanak s međimurskim županom Matijom Posavcem i suradnicima na kojem se razgovaralo o ključnim projektima, uključujući i odluku Vlade o dodjeli 6 milijuna eura za palijativni centar u Čakovcu.

Na sastanku se razgovaralo o ulaganjima u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu, uključujući realizaciju novog prostora za bolničke laboratorije u Županijskoj bolnici Čakovec te projekte u sustavu skrbi za starije osobe. Potpisan je i Sporazum o financiranju dogradnje i opremanja depandanse Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, vrijedan nešto više od tri milijuna eura.

Župan Posavec je istaknuo kako im uz odjel palijativne medicine potreban Županijskoj bolnici Čakovec, kao sekundarnoj zdravstvenoj ustanovi, treba i neka vrsta centra palijativne medicine kao hospicij. 25 plus 20 kreveta će zadovoljavati jedan dio potreba, iako su te potrebe puno veće, s obzirom na to da mi na godišnjoj razini imamo preko 300 potreba za smještajem palijativnih bolesnika, napomenuo je.

Jučerašnjim zaključkom Vlade, naglasio je, osigurana su sredstva za 2027. u projekcijama proračuna 2028. i 2029. godine, ali će projekt ići odmah sada, jer će sredstva osigurati Međimurska županija.”

Jedna od tema bila je i proširenje kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, uključujući skrb za osobe oboljele od demencije i Alzheimerove bolesti, a Posavec je istaknuo da će se nakon danas potpisanog ugovora odmah krenuti u investiciju.

Premijer Plenković naglasio je važnost ulaganja u palijativnu skrb. „Zaista sam zadovoljan da smo riješili ovo pitanje palijativne skrbi i to s dva projekta. U Općoj bolnici Čakovec investicija vrijedna nešto više od 12 milijuna eura, a druga investicija u dvorcu Feštetić, palijativna skrb u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sve skupa 45 kreveta”, kazao je.

Premijer je istaknuo kako smatra da je to 'jako dobro za Međimursku županiju' te da će tako poslati signal cjelovite brige o zdravstvenim uslugama i za one koji su u najzahtjevnijim zdravstvenim okolnostima i situacijama.

„Danas smo potpisali temeljem amandmana gospođe Boške Ban i dodatak za Dom za starije u Čakovcu, nešto više od 3 milijuna eura. Ponovno poruka za one naše sugrađane starije dobi, osobito onih koji pate od demencije, Alzheimera. Moramo posebno voditi računa o njima jer njima je potrebna dodatna skrb u odnosu na brojne druge i mislim da smo na taj način dali jedan signal daljnjih ulaganja u investiciju u domove za starije”, rekao je Plenković.

Na sastanku je bilo riječi i o ostalim projektima u Međimurju, s posebnim naglaskom na školstvo, željezničku i cestovnu infrastrukturu, ali i projekte vezane uz kulturne i turističke sadržaje na području Međimurja.