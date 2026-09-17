VLADA Osnovana tri nova Savjeta - za Sjever, Središnju i Jadransku Hrvatsku

Uz postojeći Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, Vlada je u četvrtak, sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske, osnovala i tri nova Savjeta – za Sjever, za Središnju Hrvatsku te Jadransku Hrvatsku, a svakim će predsjedati premijer Andrej Plenković.

„Novi su to institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja“, rekao je premijer na sjednici Vlade.

Kako je istaknula ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman, Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma te za praćenje korištenja programa EU, nacionalnih programa i projekata.

Najavila je kako se prva sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u novom formatu planira održati krajem ovog mjeseca.

Savjeti okupljaju predstavnike ministarstava i nacionalnih institucija kao zajedničke članove svih savjeta te, za svako pojedino područje, župane, gradonačelnike gradova koji su sjedišta županija, gradonačelnika Grada Zagreba, čelnike regionalnih koordinatora i razvojnih agencija te rektore sveučilišta s odgovarajućega područja.

U rad pojedinog Savjeta mogu se uključiti i predstavnici drugih tijela i institucija značajnih za sustav regionalnoga razvoja i višerazinsko upravljanje

Radom svakog Savjeta predsjeda predsjednik Vlade dok funkciju zamjenika predsjednika obnaša ministar nadležan za regionalni razvoj.

Produženje mjere privremene zaštite osoba iz Ukrajine

Vlada je odlučila produžiti privremenu zaštitu raseljenih osoba iz Ukrajine u Hrvatskoj do 4. ožujka 2028. godine.

Ukupno je od 2022. godine odobreno 33.367 zahtjeva za privremenu zaštitu, naveo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Na temelju ugovora o najmu stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, smješteno ih je 3728.

Kako je istaknuo ministar, provedbenom odlukom Vijeća EU propisano je da će se privremena zaštita odobravati samo onim osobama koje su ispunile vojne obveze u Ukrajini uz predočenje dokaza o tome, što se ne odnosi na osobe kojima je privremena zaštita u određenoj državi članici EU odobrena prije 30. srpnja 2026.

Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o provedbi EU Uredbe o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma. Izmjene se odnose na pojednostavljenje i smanjenje administrativne obveze gospodarskih subjekata i trgovaca te odgodu početka primjene propisa umjesto 30. prosinca 2025. na 30. prosinca 2026. godine.