Vlada poslušala inicijativu 'Gospić je naš dom', objavit će sve analize tla i vode u gradu

Potpredsjednik Vlade naložio je u utorak da se bez odgode objave sve dostupne analize tla i otpada kojima raspolažu državna tijela - Ministarstvo, Fond, Državni inspektorat, Nastavni zavod „Dr. Andrija Štampar". DORH-u ide prijedlog za objavu i nalaza vještačenja iz kaznenog postupka.

Objavili su to danas iz Građanske inicijative 'Gospić je naš dom', koja je imala sastanak u Vladi Republike Hrvatske. Tražili su objavu svih analiza tla, voda i otpada, hitnu sanaciju cjelokupnog otpada modelom koji je država već primijenila u Zagrebu te ukidanje građevinske dozvole za tvornicu litija i provedba zakonom obvezne studije utjecaja na okoliš.

- Dogovoreno je proširenje mreže mjernih postaja na lokacijama koje ćemo predložiti mi, s parametrima koji prate ono što stvarno treba pratiti. Dokazali smo da primjerice, mjerna postaja Ostrvica udaljena je kilometar od Silosa i ne mjeri nizvodno, a na drugim točkama prati se samo dio parametara - naveli su iz inicijative.

Što se tiče sanacije skrivenog i zakopanog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, tražili su da se provede po žurnom modelu. Situacija do sada nije bila proglašena izvanrednom, za što je Vlada prebacila lopticu lokalnoj vlasti.

- Ne ulazeći zato nije proglašena izvanredna situacija, jasno smo elaborirali da za hitni postupak nije jedini pravni uvjet za žurno postupanje. Opasnost za zdravlje i živote ljudi već je dokumentirana - USKOK, Državni inspektorat, Nastavni zavod. Na sastanku smo još jednom iznijeli podatak koji je Nastavni zavod potvrdio: u jednom uzorku površinskog otpada količina antimona premašuje maksimalnu dopuštenu vrijednost 700 puta. To leži uz naš grad i zato smo se godinu i pol borili da analize budu javne. Dokazana opasnost, a ne formalni akt, temelj je za žurni postupak. Da su dosadašnji postupci predugi, za stolom nije sporio nitko - napisali su i dodali su kako će slijedeći sastanak s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša imati 20. rujna. Do tada Fond treba pripremiti prijedlog dokumentacije za sanaciju najvećeg dijela otpada i na kojem bi zajednički trebali utvrditi prihvatljivi model sanacije.

Što se tvornice litija tiče, potvrđeno je da građevinska dozvola može biti stavljena izvan snage, a postupanje je na tijelu koje ju je izdalo (Gradu Gospiću) i na njemu je da donese odluku.

- U narednim danima očekuje se i odluka Ministarstva zaštite okoliša o potrebi procjene utjecaja na okoliš koja treba reći treba li projekt ići na procjenu, odnosno studiju. Uporabna dozvola nije izdana i pogon ne može raditi - pišu iz inicijative.

Požalili su se kako sastanku, unatoč pozivu, nisu nazočili župan Ličko-senjske županije ni gradonačelnik Gospića. To je primijetio i potpredsjednik Vlade, koji je za stolom poručio:

- Grad i županija ne mogu biti gluhi i nijemi svjedoci ovog procesa. Župan i gradonačelnik očito imaju važnijeg posla - pozdravite ih.