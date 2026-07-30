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Vlada potpisala memorandum s Berettom: U Obrovcu će se graditi tvornica streljiva

Piše 24sata,
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Vlada potpisala memorandum s Berettom: U Obrovcu će se graditi tvornica streljiva
Zagreb: Potpisan sporazum o izgradnji tvornice streljiva malog kalibra u Hrvatskoj | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Ukupna vrijednost zajedničkog ulaganja doseže 125 milijuna eura. Prema dogovorenoj vlasničkoj strukturi, Beretta Holding, tvrtka s gotovo pet stoljeća tradicije, držat će većinski udio

U Banskim dvorima potpisan je Sporazum o razumijevanju između Vlade, talijanskog diva Beretta Holding i investitora Ivana Kapetanovića. Time je označen početak projekta izgradnje prve tvornice streljiva malog kalibra u Hrvatskoj, strateške investicije koja će biti smještena u Obrovcu.

Investicija vrijedna 125 milijuna eura

Ukupna vrijednost zajedničkog ulaganja doseže 125 milijuna eura. Prema dogovorenoj vlasničkoj strukturi, Beretta Holding, tvrtka s gotovo pet stoljeća tradicije, držat će većinski udio od 50 posto plus jednu dionicu. Ostatak će podijeliti hrvatska Vlada i privatni ulagač Ivan Kapetanović.

Zagreb: Potpisan sporazum o izgradnji tvornice streljiva malog kalibra u Hrvatskoj
Zagreb: Potpisan sporazum o izgradnji tvornice streljiva malog kalibra u Hrvatskoj | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Talijanski partner bit će zadužen za ključne aspekte projekta, uključujući prijenos tehnologije, upravljanje lancem opskrbe te uspostavu proizvodnih linija. Premijer Andrej Plenković, nazočan potpisivanju, istaknuo je kako Hrvatska dobiva renomiranog partnera s golemim međunarodnim iskustvom.

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Očekuje se da će tvornica započeti s radom do sredine 2029. godine, a kada dostigne puni operativni kapacitet, zapošljavat će oko 250 ljudi, što je značajan poticaj za obrovački kraj. Predviđeni godišnji promet kreće se između 70 i 80 milijuna eura. Pogon će biti lociran na području između Obrovca i Bilišana, na zemljištu koje je Gradsko vijeće Obrovca prenamijenilo u gospodarsko-proizvodnu zonu, čime su stvoreni svi preduvjeti za početak gradnje.

Strateško jačanje obrambene samodostatnosti

Izgradnjom ovog pogona Hrvatska će prvi put dobiti vlastitu proizvodnju streljiva, što se ocjenjuje ključnim iskorakom u jačanju nacionalnih obrambenih kapaciteta i smanjenju ovisnosti o uvozu. Pietro Gussalli Beretta, predsjednik i izvršni direktor Beretta Holdinga, pojasnio je detalje proizvodnje.

Zagreb: Potpisan sporazum o izgradnji tvornice streljiva malog kalibra u Hrvatskoj
Zagreb: Potpisan sporazum o izgradnji tvornice streljiva malog kalibra u Hrvatskoj | Foto: Marko Seper/PIXSELL

​- U Hrvatskoj ćemo proizvoditi kalibar koji trenutno djelomično radimo u našem švicarskom pogonu, a namijenjen je za strojnice montirane na tenkove. Zatim, tu su i kapisle – komponente koje detoniraju streljivo - kazao je Beretta.

Ovaj potez dio je šireg europskog trenda u kojem države članice pojačavaju ulaganja u obrambenu industriju kako bi ojačale sigurnost i stratešku autonomiju kontinenta.

*uz korištenje AI-ja

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