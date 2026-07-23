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IVICA BUDIMIR

Vlada predlaže Budimira za šefa HC-a: Zbog bespravne gradnje kod Omiša rušio je dijelove vile

Piše Luka Safundžić,
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Vlada predlaže Budimira za šefa HC-a: Zbog bespravne gradnje kod Omiša rušio je dijelove vile
Split: Započeli radovi na čvoru TTTS na dionici prema Dugom Ratu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. Zaključkom koji je donijela Vlada predlaže se imenovanje Ivice Budimira za predsjednika Uprave, objavili su iz Vlade...

Na današnjoj sjednici vlade, na zatvorenom dijelu Vlada je donijela zaključak kako skupštini Hrvatskih cesta predlaže imenovanje Ivice Budimira za predsjednika te mr. sc. Nenada Matića za člana Uprave do provedbe postupka izbora predsjednika i člana Uprave, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Podsjetimo, Državni inspektorat je prošle godine u travnju donio rješenje o uklanjanju svega što je bespravno izgrađeno na objektu i uz objekt Villa Pokora u mjestu Stanići kod Omiša, koji je u Budimirovom vlasništvu.

POKORA ZA VILU POKORA Budimir ruši bazen i garažu, a ostalo će legalizirati. Gubi i dozvolu za najam vile Pokora
Budimir ruši bazen i garažu, a ostalo će legalizirati. Gubi i dozvolu za najam vile Pokora

Budimirova supruga Milena je prepisala luksuzno zdanje na svoju punoljetnu djecu, čime je izbjegnuta obveza prijave te kuće u imovinskoj kartici šefa Hrvatskih cesta. Rješenjem Državnog inspektorata naređeno je rušenje visokog potkrovlja na kući te dvije garaže i bazena uz nju. Nakon pokretanja istrage DORH-a srušio je bespravno nadograđene dijelove.

Budimir, prema zadnjim podacima iz imovinske kartice, zarađuje nešto više od 5200 eura mjesečno. Supruga mu radi u tvrtki Mater Media doo za 870 eura. Od nekretnina imaju kuću u mjestu Ričice, koja je naslijeđena, a čija je vrijednost 50.000 eura.

TELEFONSKA SJEDINCA Vlada odlučila: Ivica Budimir privremeni predsjednik Uprave HC-a, Nenad Matić član...
Vlada odlučila: Ivica Budimir privremeni predsjednik Uprave HC-a, Nenad Matić član...

U suvlasništvu imaju livade u istom mjestu, vrijedne 56.660 eura i 29.060 eura. U mjestu Čelina imaju građevinska zemljišta vrijedna  550.800 eura i 80.000 eura, građevinska zemljišta imaju i u mjestu Stanići, vrijedna 185.250 eura i 131.100 eura. Budimir je i vlasnik dva automobila Audia A6 od 50.000 eura i Peugeot 3008 od 5.000 eura. tu je i 138 dionica u Hrvatskom telekomu. Zajedno Budimir i supruga imaju ušteđeno 405.000 eura. 

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