Komentari 8
Vlada priča kako nikada nije bilo bolje, a evo koliko Hrvata jedva spaja kraj s krajem

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Danas je Svjetski dan besku?nika (arhiva) | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Od 28 država (prosjek Europske unije se također ubraja), Hrvatska je peta, a od nas su gori samo Rumunji gdje 65 posto kućanstava jedva ima za režije, zatim idu Slovaci sa 66 posto, pa Bugari sa 77 posto, a najgore je u Grčkoj gdje prema podacima Eurostata čak 86 kućanstava ima problema s plaćanjem režija, stanarine i hrane

Alarmantni podaci dolaze od Eurostata. Čak 60 posto kućanstava u Hrvatskoj je s određenim poteškoćama plaćalo temeljne mjesečne troškove poput režija, stanarine i hrane u 2024. Time se Hrvatska nalazi znatno iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 42 posto.

Foto: PIXSELL/

U LISTOPADU ESI: Očekivanja u hrvatskom gospodarstvu poboljšana
ESI: Očekivanja u hrvatskom gospodarstvu poboljšana

Frapantna je i razlika na području unije. Tako u ekonomskom motoru cijele Unije, Njemačkoj, 18 posto kućanstava je prošle godine imalo poteškoća s plaćanjem režija, stanarine i hrane. Slijedi ih Nizozemska s 19 posto, Luksemburg gdje taj postotak za prošlu godinu iznosi 24 posto, pa tradicionalno bogati Skandinavci: kod Šveđana je 25 posto, Finaca 28 posto, a Danaca 31 posto.

Komentari 8
