NAPAD USRED ZAGREBA

Vlada RH osudila napad na ekipu N1 televizije: 'Novinari moraju biti slobodni u radu...'

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada RH osudila napad na ekipu N1 televizije: 'Novinari moraju biti slobodni u radu...'
Zagreb: 8. sjednica Sabora počela aktualnim prijepodnevnom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Napad na novinarsku ekipu N1 na Trgu bana Jelačića šokirao je Zagreb! Vlada RH osudila napad i naglasila važnost sigurnosti novinara. Policija brzo reagirala i privela napadača

Vlada RH osudila je napad na novinarsku ekipu N1 Hrvatska, koje je u srijedu popodne verbalno i fizički napao muškarac na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, naglasivši kako 'medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodno u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena'.

"Osuđujemo napad na novinarsku ekipu N1 Hrvatska. Policija je promptno reagirala i privela osumnjičenog za nasilni čin. Medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodno u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena", objavila je Vlada RH na društvenoj platformi  X.   

Zagrebačka policija priopćila je ranije večeras da je privela  muškarca koji je u srijedu oko 13.55 sati verbalno i tjelesno napao novinara i snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

NOVI INCIDENT HND o napadu na ekipu N1: Ako se napadi ne zaustave odmah, spremni smo izaći na ulice
HND o napadu na ekipu N1: Ako se napadi ne zaustave odmah, spremni smo izaći na ulice

"Žurnom reakcijom, muškarac koji se dovodi u vezu s napadom pod nadzorom je policije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku", priopćila je Policijska uprava zagrebačka.

