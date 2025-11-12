HND o napadu na ekipu N1: Ako se napadi ne zaustave odmah, spremni smo izaći na ulice

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) oštro je reagiralo na napad na novinarsku ekipu N1 televizije koji se dogodio u središtu Zagreba. U priopćenju poručuju da su 'zaprepašteni' događajem te da očekuju da napadač završi iza rešetaka.

Podsjetimo, muškarac je u srijedu na Trgu bana Jelačića verbalno napao novinara i nasrnuo na snimatelja N1, koji je tom prilikom ozlijeđen. Policija ga je ubrzo pronašla i privela.

- HND u potpunosti stoji uz kolege s N1 i traži da se napadača primjereno kazni - stoji u priopćenju koje potpisuju predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, potpredsjednik HND-a Dragutin Hedl i potpredsjednica HND-a Chiara Bilić.

U priopćenju poručuju kako posljednjih dana predstavnici vlasti, uključujući premijera Andreja Plenkovića, 'grubo napadaju novinare i medije' i tako stvaraju atmosferu netrpeljivosti u društvu.

- Za premijera, koji već godinama želi biti urednik svih medija, za stanje u društvu krivi su svi osim njega i njegove Vlade, kojoj je na čelu već devet godina. Zaboravlja pritom vlastitu odgovornost, od prozivanja medija za vođenje „hibridnog rata“ na početku mandata, preko targetiranja nekih medija kao „osovine zla“ do učestalih prozivanja u posljednjih nekoliko dana - poručuju.

Istaknuli su da napadi na novinare, od online prijetnji do fizičkih napada, postaju svakodnevica.

- Umjesto da reagira državnički i zaustavi eskalaciju nasilja u društvu, premijer u tome aktivno sudjeluje neprestanim, neutemeljenim verbalnim napadima na novinare i medije - dodaju.

- Ako se napadi na novinare, snimatelje i fotoreportere ne zaustave odmah, spremni smo izaći na ulicu - poručili su iz HND-a.