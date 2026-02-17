Obavijesti

News

Komentari 0
KONAČAN PRIJEDLOG NA SJEDNICI

Vlada u Sabor uputila prijedlog Zakona o deviznom poslovanju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vlada u Sabor uputila prijedlog Zakona o deviznom poslovanju
Zagreb: Sabor raspravlja o Prijedlogu zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Istaknuo je da se ovim prijedlogom zakona upućuje na ograničenja u poslovanju gotovinom, regulirana propisima iz područja sprečavanja pranja novca

Admiral

Vlada je sa sjednice u utorak u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog Zakona o deviznom poslovanju kojim se, između ostalog, uređuje poslovanje ovlaštenih mjenjača, kao i propisuje obveza prijave gotovine koja se unosi ili iznosi iz Hrvatske.

Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule je kazao da se novi zakon donosi radi brojnih izmjena koje je važeći zakon "pretrpio" od stupanja na snagu 2003. godine.

- Liberalizacijom kapitalnih tokova s inozetstvom, uvođenjem eura kao službene valute te prijenosom nadležnosti u vođenju devizne i monetarne politike na Europsku središnju banku (ESB), usklađivale su se i odredbe Zakona o deviznom poslovanju, od kojih su brojne brisane, izjavio je Bule.

NAKON DABRINOG PJEVANJA Hrebak: Liberali ne moraju biti dio vladajuće većina. Dosta je bilo ustaševanja. Skandalozno!
Hrebak: Liberali ne moraju biti dio vladajuće većina. Dosta je bilo ustaševanja. Skandalozno!

Istaknuo je da se ovim prijedlogom zakona upućuje na ograničenja u poslovanju gotovinom, regulirana propisima iz područja sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma i propisima kojima se uređuje fiskalizacija u promjetu gotovinom.

Također, osigurava se i provedba europske uredbe o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz EU-a. Novine u odnosu na važeći zakon su da se propisuje obveza prijave gotovine bez pratnje koja se unosi u RH iz druge države članice ili iznosi iz Hrvatske u drugu državu članicu, u iznosu od 10.000 eura i više, i to na zahtjev Carinske uprave, te se propisuje njena nadležnost u vođenju prekršajnog postupka u prvom stupnju za ove prekršaje.

SJEDNICA VLADE Plenković zahvalio Piletiću na suradnji posljednje 4 godine. 'Reformski smo digli standarde'
Plenković zahvalio Piletiću na suradnji posljednje 4 godine. 'Reformski smo digli standarde'

Također, propisuju se obveznici izvještavanja HNB-a o poslovima s inozemstvom te se daje ovlast Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) da određuje konkretne izvještajne zahtjeve u tom kontekstu.

Prijedlogom zakona, između ostalog, u cijelosti se uređuje i poslovanje ovlaštenih mjenjača. Tako, novine u njihovom poslovanju su da se kao kategorija ovlaštenog mjenjača uvodi i podružnica inozemnog trgovačkog društva čiji je osnivač u matičnoj državi ovlašten obavljati mjenjačke poslove, da se više ne propisuje obveza sklapanja ugovora o obavljanju mjenjačkog posla s nekom od poslovnih banaka, niti se banke obvezuju na otkup stranih sredstava plaćanja od mjenjača, izvijestio je Bule.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'
PRATITE NA 24SATA

Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'

Pojavila se snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Kako doznajemo, s njim su i policajci
Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'
'BEZVRIJEDAN PAPIR'

Plenković o zabrani ustaških simbola u Zagrebu: 'Zaključak skupštine pravno ne vrijedi'

Premijer poručuje da HDZ neće osporavati odluku Grada Zagreba, a građanima i poduzetnicima koji se osjećaju oštećenima savjetuje sudski put
Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?
DETALJI TRAGEDIJE

Audi izletio s ceste kod Sesveta u šumu. Mladić ispao iz auta i poginuo. Kupio ga dan ranije?

Na Budenečkom putu u Sesvetama oko ponoći je automobil izletio s ceste u šumu te se zabio u drvo i zapalio, a pritom je planuo i dio šume. U nesreći je čovjek ispao iz automobila i poginuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026