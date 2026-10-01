Vlada uvodi doživotni zatvor: Evo što se sve mijenja

Hrvatska Vlada predložila je Hrvatskom saboru da izmjeni, odnosno dopuni paket pravosudnih zakona, među njima i zakone o kaznenom postupku, o sudovima za mladež te o probaciji, dio je to sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva kojom se, među ostalim, uvodi i kazna doživotnog zatvora. "Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama zakona iz domene kaznenog zakonodavstva i vjerujem da one odgovaraju na niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju", rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

Paket zakonskih prijedloga Vlada je Saboru poslala na prvo čitanje, a ministar pravosuđa Damir Habijan u izjavi za medije nakon sjednice rekao je kako očekuje da cijeli proces donošenja svih tih zakona bude završen do kraja godine.

Podnošenje žalbe bez posebne ovlati okrivljenika

Cilj dopuna Zakona o kaznenom postupku je izjednačavanje procesnog položaja okrivljenika kojem će biti izrečena kazna doživotnog zatvora, s onim okrivljenikom kojem je izrečena kazna dugotrajnog zatvora prema važećem Zakonu o kaznenom postupku.

U tom smislu, okrivljeniku kojem je izrečena kazna doživotnog zatvora osigurano je pravo na obveznu obranu.

Isto tako, omogućuje se branitelju, kao i okrivljenikovom bračnom i izvanbračnom drugu, da podnese žalbu bez posebne ovlasti okrivljenika.

Također se dopušta žalba protiv drugostupanjske presude trećestupanjskom sudu kada je drugostupanjski sud izrekao upravo tu kaznu doživotnog zatvora.

Uvođenje doživotnog zatvora u zatvorski sustav

Vezano za Zakon o izvršavanju kazne zatvora, najbitnije izmjene i dopune odnose se na uvođenje doživotnog zatvora u sam zatvorski sustav te se normativno definira izvršavanje ove nove kazne. Uspostavljaju se jasni, proporcionalni rokovi za stjecanje pogodnosti izlaska i obvezu razmatranja premještaja u blaže uvjete nakon izdržanih 20 godina.

Ublažavaju se rokovi za dugotrajni zatvor. Radi postizanja pravedne gradacije i zakonodavne distinkcije u odnosu na novouvedeni doživotni zatvor, rok za ostvarivanje pogodnosti kod kazni dugotrajnog zatvora smanjit će se na polovinu izdržane kazne.

Novina je posebna mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno propisuje. Normira se njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora, kao i osnivanje međuresornog povjerenstva u slučaju visokog rizika.

Sucima se također daje ovlast da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraže sazivanje međuresornog povjerenstva.

Izmjenama se također dopušta primjena vatrenog oružja radi onemogućavanja bijega pri sprovođenju zatvorenika u istražnom zatvoru za djela za koja se može izreći doživotni zatvor.

Između ostalog, uvodi se i stroži vremenski okvir za ponovno podnošenje prijedloga za uvjetni otpust, pri čemu se za osuđenike na kaznu dugotrajnog ili doživotnog zatvora minimalni rok produljuje na dvije godine od pravomoćnosti prethodne odbijenice.

Doživotni zatvor i za osobe između 18. i 21. godine života

Dopunama Zakona o sudovima za mladež predviđa se mogućnost izricanja kazne doživotnog zatvora i mlađem punoljetniku, odnosno osobama između 18. i 21. godine života.

To će biti moguće kada je riječ o kaznenom djelu za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora ili ako se radi o stjecaju dva ili više kaznenih djela za koje se može izreći jedinstvena kazna doživotnog zatvora, a kada je to opravdano s obzirom na način počinjenja kaznenog djela te kada okolnosti ličnosti mlađeg punoljetnika opravdavaju uvjerenje da se svrha kažnjavanja neće moći postići blažom sankcijom.

Također, sud će moći odrediti i novi institut posebne mjere nadzora po punom izvršenju kazne zatvora osobi koja je kazneno djelo počinila kao stariji maloljetnik, a koja će u trenutku punog izvršenja kazne maloljetničkog zatvora navršiti 18 godina.

Izmjene Zakona o probaciji

Zakon o probaciji potrebno je izmijeniti s obzirom na to da se predloženim izmjenama Kaznenog zakona u kaznenopravni sustav uvodi preventivni nadzor koji se primjenjuje za najopasnije počinitelje kaznenih djela nakon izvršenja zatvorske kazne zatvora. Dosadašnji institut sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora redefinira se u novi institut "Posebne mjere nadzora po punom izvršenju kazne zatvora".

Propisuju se i novi poslovi koje će probacijska služba izvršavati, a to je izrada izvješća na zahtjev povjerenstva za predlaganje tretmana i smještaja po punom izvršenju kazne zatvora, izvješća sudu te izvršavanje posebne mjere zaštitnog nadzora.

Uređuje se i priprema samih zatvorenika za provedbu posebne mjere prije otpusta, izrada pojedinačnog programa postupanja te postupanje probacijskog ureda u slučaju kada osoba ne surađuje s probacijskim službenikom ili ne ispunjava utvrđene obveze.