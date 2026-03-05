Vlada želi zadržati PDV od 5% na energente do 2027. godine

Snižena stopa PDV-a od pet posto primjenjuje se na isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica kao i pripadajuće naknade, te na isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. Mjera uz prethodna produženja vrijedi do 31. ožujka ove godine, a sada se predlaže njezino daljnje produženje, do 31. ožujka 2027., kako bi se izbjeglo poskupljenje od 1. travnja ove godine.

Bez produženja, stopa PDV-a na energente porasla bi na 13 posto, a pretpostavka je Ministarstva financija da bi to utjecalo na cijene energenata i standard građana i poduzetnika.

Prema procjeni fiskalnog učinka produljenja snižene stope, državni proračun će izgubiti 47 milijuna eura odnosno 35 milijuna eura od 1. travnja do 31. prosinca ove godine te 12 milijuna eura od 1. siječnja do 31. ožujka iduće godine.