Obavijesti

News

Komentari 0
FINANCIJSKA POTPORA

Vlada želi zadržati PDV od 5% na energente do 2027. godine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vlada želi zadržati PDV od 5% na energente do 2027. godine
Cijena računa za plin iskazana u eurima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Vlada je u četvrtak predložila izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, prema kojima bi se primjena snižene stope PDV-a od pet posto za energente produžila do 31. ožujka 2027. godine

Admiral

Snižena stopa PDV-a od pet posto primjenjuje se na isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica kao i pripadajuće naknade, te na isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.  Mjera uz prethodna produženja vrijedi do 31. ožujka ove godine, a sada se predlaže njezino daljnje produženje, do 31. ožujka 2027., kako bi se izbjeglo poskupljenje od 1. travnja ove godine.

Bez produženja, stopa PDV-a na energente porasla bi na 13 posto, a pretpostavka je Ministarstva financija da bi to utjecalo na cijene energenata i standard građana i poduzetnika.

TELEFONSKA SJEDNICA Vlada odbila Možemo! i njihov prijedlog Zakona o digitalnoj sigurnosti djece: 'Nije usklađen'
Vlada odbila Možemo! i njihov prijedlog Zakona o digitalnoj sigurnosti djece: 'Nije usklađen'

Prema procjeni fiskalnog učinka produljenja snižene stope, državni proračun će izgubiti 47 milijuna eura odnosno 35 milijuna eura od 1. travnja do 31. prosinca ove godine te 12 milijuna eura od 1. siječnja do 31. ožujka iduće godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
IZ MINUTE U MINUTU

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026