Vladajuća stranka odnijela je pobjedu na izborima u Etiopiji

Vladajuća etiopska Stranka prosperiteta (PP) premijera Abiyja Ahmeda osvojila je najveći broj glasova na parlamentarnim izborima prije tri mjeseca, prema službenim rezultatima objavljenim u nedjelju. PP je osvojila 438 od 501 mjesta u parlamentu, reklo je nacionalno izborno tijelo. Izlaznost je bila 94 posto. Rezultati za izbore održane 1. lipnja trebali su bili objavljeni 11. lipnja. Izborno tijelo opisalo je glasanje uspješnim unatoč tehničkim poteškoćama i nemirima u regijama Amhara i Oromia, gdje su oružane skupine postavljale cestovne blokade u nekim područjima da spriječe ljude od glasanja.

Očekuje se da će PP pobijediti, također i zbog malog broja oporbenih kandidata kojima je bilo dopušteno natjecati se.

Glasanje se nije održalo u regiji Tigraj, što je drugi put od izbora 2021. godine da je nestabilna regija isključena od glasanja.

Abiy, laureat Nobelove nagrade za mir, poveo je zemlju u krvav građanski rat u sjevernoj regiji Tigraj koji je trajao od 2020. do 2022. godine. Procjenjuje se da je oko 600 tisuća ljudi stradalo tijekom sukoba.