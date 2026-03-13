Obavijesti

PUTIN TRLJA RUKE

NEK TI BUDE Trump odlučio: 'Ukidamo sankcije na rusku naftu. Neka ju iskrcaju'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Amerikanci uvjeravaju da se time ne narušavaju sankcije uvedene Rusiji zbog invazije na Ukrajinu

Administracija Donalda Trumpa u četvrtak je izdala novu dozvolu koja zemljama privremeno omogućuje kupnju određenih ruskih naftnih proizvoda. Privremeno ublažavanje sankcija na naftu iz Rusije, velikog izvoznika, dolazi unatoč prethodnom pritisku Sjedinjenih Američkih Država na ruske naftne kompanije u pokušaju da se zaustavi dotok novca kojim Moskva financira rat u Ukrajini.

 - Kako bismo povećali globalni doseg postojeće ponude, Ministarstvo financija izdaje privremeno odobrenje kojim se državama dopušta kupnja ruske nafte koja je trenutačno zapela na moru. Ova usko ciljana, kratkoročna mjera odnosi se samo na naftu koja je već u tranzitu i neće donijeti značajnu financijsku korist ruskoj vladi, koja većinu energetskih prihoda ostvaruje kroz poreze naplaćene na mjestu eksploatacije - napisao je ministar Scott Bessent na društvenim mrežama.

Oštećeni tanker 03:39
Oštećeni tanker | Video: 24sata/Reuters

Dozvola, objavljena na internetskoj stranici američkog Ministarstva financija, odnosi se samo na rusku sirovu naftu ili naftne derivate ukrcane na brodove zaključno s 12. ožujka. Dozvola dopušta te isporuke do 11. travnja.

UBLAŽENI MANJAK Cijene nafte probile 100 dolara: Unatoč barelima iz rezervi
Cijene nafte probile 100 dolara: Unatoč barelima iz rezervi

Amerikanci uvjeravaju da se time ne narušavaju sankcije uvedene Rusiji zbog invazije na Ukrajinu , nego se dopušta završetak već započetih transakcija koje su zbog sankcija i poremećaja na tržištu ostale "zarobljene" na moru. 

Rat s Iranom koji traje dva tjedna doveo je do zatvaranja Hormuza kojim prolazi oko petine svjetske nafte. Cijene nafte su naglo porasle, a analitičari, ekonomisti i trgovci upozorili su da čak ni brz završetak rata ne znači nužno i brzo ponovno otvaranje tjesnaca, pogotovo ako Iran uspije minirati većinu važnog uskog grla.

