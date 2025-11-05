Vladimir Putin naredio da se izrade prijedlozi za ponovna testiranja nuklearnog oružja

Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je naredio svojim najvišim dužnosnicima da izrade prijedloge o mogućem testiranju nuklearnog oružja, nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošli tjedan rekao da će SAD ponovno obnoviti takva testiranja.

Putin je kazao da se Rusija uvijek strogo držala svojih obveza u skladu sa Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnog testiranja, ali da ako SAD ili neka druga nuklearna sila bude testirala takvo oružje, to će učiniti i Rusija.

Ministar obrane Andrej Belousov rekao je Putinu da nedavne izjave i akcije SAD-a znače da je "preporučljivo odmah se pripremiti za nuklearne testove u punom opsegu".

Belousov je rekao da bi ruski arktički poligon za testiranje na Novoj zemlji mogao ugostiti takve testove u kratkom roku.

"Nalažem ministarstvu vanjskih poslova, ministarstvu obrane... posebnim službama i relevantnim civilnim agencijama da učine sve što je moguće kako bi prikupili dodatne informacije o tom pitanju, analizirali ga u Vijeću sigurnosti i dali dogovorene prijedloge o mogućem početku rada na pripremi testova nuklearnog oružja", rekao je Putin.

Sjedinjene Države posljednji su put provele nuklearna testiranja 1992., Kina i Francuska 1996., a Sovjetski Savez 1990. Postsovjetska Rusija, koja je naslijedila sovjetski nuklearni arsenal, nikada to nije učinila.