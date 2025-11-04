Obavijesti

ZBOG UČESTALIH NAPADA

Vladimir Putin odobrio da rezervisti brane rafinerije

Piše Hina,
Putin šalje rezerviste da čuvaju rafinerije od ukrajinskih napada! Novi zakon dopušta korištenje rezervista za zaštitu ključne infrastrukture dok cijene goriva divljaju

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je u utorak zakon koji odobrava korištenje rezervista za zaštitu rafinerija nafte i druge energetske infrastrukture u Rusiji zbog ukrajinskih napada koji se događaju gotovo svaki tjedan.

Napadi ukrajinskih dronova izazivaju redovito štetu na naftnim i plinskim postrojenjima i cjevovodima zbog čega rastu cijene goriva.

Zakon koji je Putin u utorak potpisao otvara mogućnost slanja rezervista "kako bi se osigurala zaštita esencijalnih postrojenja" na zahtjev vlade i u zamjenu za financijsku naknadu.

Rusija je u rujnu 2022. mobilizirala gotovo 300.000 rezervista za borbe u Ukrajini, nekoliko mjeseci nakon početka invazije na tu zemlju i u trenutku kada su ruske oružane snage bile u teškoj situaciji.

No od početka rata nije proglašena opća mobilizacija jer vojska privlači dobrovoljce kojima se obećavaju velike plaće i socijalne pogodnosti.

Ukrajinci zadnjih mjeseci intenziviraju napade na ruske rafinerije i skladišta nafte kako bi Moskvi smanjili prihode. Rusija je u zadnje vrijeme također izvela nekoliko valova napada na električnu i plinsku infrastrukturu u Ukrajini.

