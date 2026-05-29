Zelenski: Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu!

Obraćajući se kasnije u svome noćnom video javljanju, Zelenskij je rekao da ukrajinska strana ima "obavještajne podatke o tome da Rusija priprema novi veliki napad." "Naše službe odgovaraju brzo i pripremljene su. Zračne snage i drugi branitelji zračnog prostora radit će 24/7, kao što uvijek i rade."

Rusija je objavila u ponedjeljak da namjerava pokrenuti "sustavne napade" na ciljeve u Kijevu i upozorila je strance i diplomate da odu.

Rekla je da to čini kao odgovor na prošlotjedni napad dronom na učenički dom u ukrajinskoj regiji Luhansk, koja se nalazi pod ruskom kontrolom, tijekom kojeg je ubijena 21 osoba. Ukrajina je zanijekala da je izvela taj napad.

U ruskim napadima na Kijev i druga područja u Ukrajini prošle nedjelje ubijene su dvije osobe, dok su deseci ozlijeđeni.

U objavi na Telegramu, Zelenski je pozvao na dodatne sankcije Rusiji te je rekao da se ne smije odgađati provođenje sporazuma s partnerima o zračnoj obrani.