Obavijesti

News

Komentari 3
OBAVJEŠTAJNI PODACI

Zelenski: Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenski: Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu!
Foto: Yiannis Kourtoglou

Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u petak na Telegramu, pozivajući se na obavještajne podatke

Obraćajući se kasnije u svome noćnom video javljanju, Zelenskij je rekao da ukrajinska strana ima "obavještajne podatke o tome da Rusija priprema novi veliki napad." "Naše službe odgovaraju brzo i pripremljene su. Zračne snage i drugi branitelji zračnog prostora radit će 24/7, kao što uvijek i rade."

Rusija je objavila u ponedjeljak da namjerava pokrenuti "sustavne napade" na ciljeve u Kijevu i upozorila je strance i diplomate da odu.

Rekla je da to čini kao odgovor na prošlotjedni napad dronom na učenički dom u ukrajinskoj regiji Luhansk, koja se nalazi pod ruskom kontrolom, tijekom kojeg je ubijena 21 osoba. Ukrajina je zanijekala da je izvela taj napad.

DIPLOMATSKA DRAMA Veleposlanstvo SAD-a negira glasine o povlačenju iz Ukrajine
Veleposlanstvo SAD-a negira glasine o povlačenju iz Ukrajine

U ruskim napadima na Kijev i druga područja u Ukrajini prošle nedjelje ubijene su dvije osobe, dok su deseci ozlijeđeni.

U objavi na Telegramu, Zelenski je pozvao na dodatne sankcije Rusiji te je rekao da se ne smije odgađati provođenje sporazuma s partnerima o zračnoj obrani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Zelenski: Sprema se ogroman ruski napad. Treba nam obrana!
OBAVJEŠTAJNI PODACI

Zelenski: Sprema se ogroman ruski napad. Treba nam obrana!

Imamo informacije iz obavještajnih izvora o ruskim pripremama za novi napad velikih razmjera. Važno je da svi naši partneri znaju što se događa i da se Rusija i dalje oslanja na projektile i daljnji rat, a ne na diplomatske korake
Ukrajinski dronovi pogodili više ruskih regija: Poginuo radnik
GORJELA SKLADIŠTA

Ukrajinski dronovi pogodili više ruskih regija: Poginuo radnik

Ruske vlasti tvrde da su oborile 208 ukrajinskih dronova, dok je Zelenski poručio da će Kijev pojačati napade kako bi povećao pritisak na Moskvu
Rusi žele nuklearne rakete na dnu mora. Njemački časnik za 24sata: Teško ih je locirati
TAJNI RUSKI PROJEKT

Rusi žele nuklearne rakete na dnu mora. Njemački časnik za 24sata: Teško ih je locirati

Projekt Skif usmjeren je na postavljanje raketnih sustava unutar posebno dizajniranih kontejnera koji se potom spuštaju na morsko dno u područjima ruskog Arktika, govori nam časnik njemačke mornarice Helge Adrians

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026