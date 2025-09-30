Vladimir Putin tvrdi: Borimo se i pobjeđujemo u ratu u Ukrajini

"Naši borci i zapovjednici kreću u napad, a cijela zemlja, cijela Rusija, vodi ovu pravednu bitku i naporno radi", rekao je Putin u videu objavljenom na web stranici Kremlja.

"Zajedno branimo svoju ljubav prema domovini i jedinstvo naše povijesne sudbine, borimo se i pobjeđujemo."

Rusija je 24. veljače 2022. pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, nazvavši je "specijalnom vojnom operacijom" demilitarizacije i denacifikacije svog susjeda. Kijev i njegovi saveznici kažu da je invazija ničim izazvan imperijalistički pokušaj otimanja zemlje.

Kraj rata se ne nazire unatoč diplomatskim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča sukob, uključujući odvojene sastanke na vrhu s Putinom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima.

Rusija kontrolira gotovo 114.500 četvornih kilometara, ili 19 posto Ukrajine, uključujući Krim, i veliki dio teritorija na istoku i jugoistoku zemlje, prema kartama bojnog polja.

Trump je, mijenjajući svoj raniji stav, prošli tjedan rekao da Ukrajina ima izglede vratiti teritorij, a Washington je objavio da razmatra zahtjev Kijeva za nabavu krstarećih raketa Tomahawk za napade duboko u Rusiji.