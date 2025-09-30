Obavijesti

News

Komentari 0
'NAPORNO RADIMO'

Vladimir Putin tvrdi: Borimo se i pobjeđujemo u ratu u Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ramil Sitdikov/REUTERS

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da ruske snage pobjeđuju u, kako je rekao, "pravednoj bitki" u Ukrajini

"Naši borci i zapovjednici kreću u napad, a cijela zemlja, cijela Rusija, vodi ovu pravednu bitku i naporno radi", rekao je Putin u videu objavljenom na web stranici Kremlja.

"Zajedno branimo svoju ljubav prema domovini i jedinstvo naše povijesne sudbine, borimo se i pobjeđujemo."

Rusija je 24. veljače 2022. pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu, nazvavši je "specijalnom vojnom operacijom" demilitarizacije i denacifikacije svog susjeda. Kijev i njegovi saveznici kažu da je invazija ničim izazvan imperijalistički pokušaj otimanja zemlje.

UKRAJINSKA ODMAZDA VIDEO Žestok ukrajinski napad na Belgorod. Nestalo je struje, ljudi su zarobljeni u liftovima!
VIDEO Žestok ukrajinski napad na Belgorod. Nestalo je struje, ljudi su zarobljeni u liftovima!

Kraj rata se ne nazire unatoč diplomatskim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča sukob, uključujući odvojene sastanke na vrhu s Putinom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim europskim čelnicima.

Rusija kontrolira gotovo 114.500 četvornih kilometara, ili 19 posto Ukrajine, uključujući Krim, i veliki dio teritorija na istoku i jugoistoku zemlje, prema kartama bojnog polja.

MOGU NOSITI ATOMSKU bombu Moskva je sad laka meta: 'Te Tomahawke Amerikanci daju samo najbližim suradnicima'
Moskva je sad laka meta: 'Te Tomahawke Amerikanci daju samo najbližim suradnicima'

Trump je, mijenjajući svoj raniji stav, prošli tjedan rekao da Ukrajina ima izglede vratiti teritorij, a Washington je objavio da razmatra zahtjev Kijeva za nabavu krstarećih raketa Tomahawk za napade duboko u Rusiji.

