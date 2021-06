Uz kritike njihovih predlagatelja, Vladini predstavnici u četvrtak u Hrvatskom saboru redom odbijaju amandmane koje su oporbeni klubovi i zastupnici, ponajviše 'mostovci' podnijeli na rebalans državnoga proračuna za ovu godinu.

Oporba je podnijela ukupno 117 amandmana, Sabor se o njima danas izjašnjava, a u petak će glasovati i o njima i o rebalansu državnog proračuna, što će biti i svojevrsni test za većinu, s obzirom da su neki HDZ-ovi partneri podršku rebalansu uvjetovali nekim lokalnim koalicijama.

Uz brojne infrastrukturne amandmane, Marin Miletić (Most) zauzeo se i da se za Državno izborno povjerenstvo (DIP) osigura još milijun kuna te da se to iskoristi za provođenje e-referenduma u lokalnim jedinicama, no Vlada to nije prihvatila.

Istu su sudbinu doživjeli amandmani Ante Kujundžića, koji je tražio dva milijuna kuna za osvjetljenje tvrđave Topana u Imotskome, te Kluba Mosta koji je tražio 15 milijuna kuna za sanaciju podruma Dioklecijanove palače.

- Već godinama, kod većih kiša, podrumi poplave, nastaju štete, zašto godinama već nitko od vas ne reagira“, upitao je Kujundžić državnog tajnika Ministarstva kulture, Krešimira Partla, koji je opetovao kako zakon kaže da projekti moraju biti prijavljeni putem javnog poziva.

Božo Petrov (Most) ljutio se što nije prihvaćen njegov zahtjev da država izdvoji milijun kuna za sklonište za životinje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja, kaže, nema na zakonit način riješeno sklonište, postojeći azil na Žarkovici je neregistriran.

Vi dvije godine ne radite ništa po tom pitanju, koliko ćemo čekati na najavljeno povlačenje europskih sredstava, pitao je Tugomira Majdaka, državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede?

Što će Ministarstvo s milijun kuna, popraviti klima uređaje?

Nisu prošli ni amandmani Kluba ZLB okrenuti obnovi od potresa, među njima i onaj da se sa pozicije Administracija i upravljanje unutar Ministarstva hrvatskih branitelja 'skine' milijun kuna za obnovu stambenih jedinica na potresom pogođenim područjima.

Što u Ministarstvu možete napraviti time, kupiti neki računalni program, popraviti klima uređaje, zaposliti nekoga, a sa milijun kuna na potresom pogođenom području možete napraviti čuda, argumentirao je Bojan Glavašević.

Nevjerojatno je da se u proračun uvode nove stavke, pogotovo ovog karaktera, ustvrdila je Katarina Peović (Radnička fronta), nakon što je Vladin predstavnik Zdravko Zrinušić odbio njen amandman da država više ne financira obilježavanje sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima, odnosno da predviđenih 100 tisuća kuna 'svede' na nulu, a da taj iznos usmjeri u Spomen područje Jasenovac i obilježavanje antifašističke borbe u Hrvatskoj.

Kad je riječ o SP Jasenovac i obilježavanju antifašističke borbe, ugovorene su obveze od 321 tisuću kuna, te su u najvećem dijelu i izvršene, pa daljnja povećanja nisu potrebna, objasnio je državni tajnik Zrinušić. Podsjetio je kako je zakonom propisano obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoriratnih režima, te da treba osigurati sudjelovanje Sabora u tim troškovima.

- Obilježavanje tog Dana u praksi predstavlja pokušaj da se radnički antifašistički pokret izjednači s fašističkim i nacističkim režimom - uzvratila je Peović (RF), ustvrdivši kako se pritom „komunizam uglavnom izrijekom osuđuje, dok drugi režimi, fašizam i nacizam, služe isključivo kao kulisa u službi izjednačavanja tih ideja“.

Odbijen je i amandman Boške Ban Vlahek (SDP) da država za rekonstrukciju i revitalizaciju Starog grada Čakovec, izdvoji šest milijuna kuna, kao i niz amandmana koji su se odnosili na lokalne infrastrukturne projekte, popu cesta, prijelaza preko željeznice i sl.