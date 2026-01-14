Sve dok sam člana Uprave radit ću isključivo u interesu JANAF-a, što korespondira sa zahtjevima Vlade RH koji su apostrofirani danas i jučer prema Upravi, poručio je u kratkom priopćenju Vladislav Veselica
Vladislava Veselica ostaje član uprave strateške tvrtke Janaf!
Član uprave Janafa, Vladislav Veselica, kako neslužbeno saznaju 24sata, nije smijenjen na današnjoj sjednici Nadzornog odbora jer nije bilo kvoruma. O njegovu položaju je trebao raspravljati šesteročlani Nadzorni odbor. Preko službe za odnose s javnošću je na naš upit samo stigla i kratka izjava Veselice.
- Sve dok sam člana Uprave radit ću isključivo u interesu JANAF-a, što korespondira sa zahtjevima Vlade RH koji su apostrofirani danas i jučer prema Upravi Društva podržavajući sve projekte i postupke koji su od interesa za kompaniju i Republiku Hrvatsku - poručio je Veselica.
Veselica je četiri godine u upravi, a u Janafu je od 2012. godine. Ključni je pregovarač s mađarskim MOL-om oko prijevoza nafte, a angažirao se i oko problema sankcija Naftnoj industriji Srbije koja je ključni kupac Janafa. Već duže vrijeme traju razmirice Veselice koji je prijatelj premijera i HDZ-ova predsjednika uprave Stjepana Adanića. O Veseličinom položaju se trebalo raspravljati jer je osnovao tvrtku koja se trebala baviti i prijevozom nafte, a zatim ju je brzo ugasio bez da je poslovala. Adanić je pak tražio kontrolu kome je Veselica slao povjerljive informacije mailom, a Veselica ga je zato prijavio.
