Vladislava Veselica ostaje član uprave strateške tvrtke Janaf!

Član uprave Janafa, Vladislav Veselica, kako neslužbeno saznaju 24sata, nije smijenjen na današnjoj sjednici Nadzornog odbora jer nije bilo kvoruma. O njegovu položaju je trebao raspravljati šesteročlani Nadzorni odbor. Preko službe za odnose s javnošću je na naš upit samo stigla i kratka izjava Veselice.

- Sve dok sam člana Uprave radit ću isključivo u interesu JANAF-a, što korespondira sa zahtjevima Vlade RH koji su apostrofirani danas i jučer prema Upravi Društva podržavajući sve projekte i postupke koji su od interesa za kompaniju i Republiku Hrvatsku - poručio je Veselica.

Veselica je četiri godine u upravi, a u Janafu je od 2012. godine. Ključni je pregovarač s mađarskim MOL-om oko prijevoza nafte, a angažirao se i oko problema sankcija Naftnoj industriji Srbije koja je ključni kupac Janafa. Već duže vrijeme traju razmirice Veselice koji je prijatelj premijera i HDZ-ova predsjednika uprave Stjepana Adanića. O Veseličinom položaju se trebalo raspravljati jer je osnovao tvrtku koja se trebala baviti i prijevozom nafte, a zatim ju je brzo ugasio bez da je poslovala. Adanić je pak tražio kontrolu kome je Veselica slao povjerljive informacije mailom, a Veselica ga je zato prijavio.