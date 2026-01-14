Obavijesti

News

Komentari 0
NIJE SMIJENJEN

Vladislava Veselica ostaje član uprave strateške tvrtke Janaf!

Piše Ivan Pandžić, Tea Kvantaran Soldatić,
Čitanje članka: < 1 min
Vladislava Veselica ostaje član uprave strateške tvrtke Janaf!
Zagreb: Član Uprave Janaf-a, Vladislav Veselica | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sve dok sam člana Uprave radit ću isključivo u interesu JANAF-a, što korespondira sa zahtjevima Vlade RH koji su apostrofirani danas i jučer prema Upravi, poručio je u kratkom priopćenju Vladislav Veselica

Admiral

Član uprave Janafa, Vladislav Veselica, kako neslužbeno saznaju 24sata, nije smijenjen na današnjoj sjednici Nadzornog odbora jer nije bilo kvoruma. O njegovu položaju je trebao raspravljati šesteročlani Nadzorni odbor. Preko službe za odnose s javnošću je na naš upit samo stigla i kratka izjava Veselice. 

- Sve dok sam člana Uprave radit ću isključivo u interesu JANAF-a, što korespondira sa zahtjevima Vlade RH koji su apostrofirani danas i jučer prema Upravi Društva podržavajući sve projekte  i postupke koji su od interesa za kompaniju i Republiku Hrvatsku - poručio je Veselica.

ENERGETIKA Šušnjar: Interes nam je da srpska rafinerija radi
Šušnjar: Interes nam je da srpska rafinerija radi

Veselica je četiri godine u upravi, a u Janafu je od 2012. godine. Ključni je pregovarač s mađarskim MOL-om oko prijevoza nafte, a angažirao se i oko problema sankcija Naftnoj industriji Srbije koja je ključni kupac Janafa. Već duže vrijeme traju razmirice Veselice koji je prijatelj premijera i HDZ-ova predsjednika uprave Stjepana Adanića. O Veseličinom položaju se trebalo raspravljati jer je osnovao tvrtku koja se trebala baviti i prijevozom nafte, a zatim ju je brzo ugasio bez da je poslovala. Adanić je pak tražio kontrolu kome je Veselica slao povjerljive informacije mailom, a Veselica ga je zato prijavio. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'
DESECI OZLIJEĐENIH

FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'

Dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila se i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio
Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme
DIJETA BIVŠE PREDSJEDNICE

Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme

Bivša predsjednica objavila je fotke s putovanja. Ranije je za 24sata otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh.
Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Evo zašto će se ponovno čitati dokazi i iskazi
SPORO PRAVOSUĐE

Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Evo zašto će se ponovno čitati dokazi i iskazi

Od početka je postupak utvrđivanja krivnje protiv Marija Banožića, koji je u vrijeme počinjenja prometne nesreće još bio ministar obrane, tekao šlampavo i neodređeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026