Vlajčić: 'Divlje svinje ne poznaju granice, virus je u okruženju...'

U izjavi nakon sastanka Vlajčić je upozorio uzgajivače da se pridržavaju svih biosigurnosnih pravila, ali i ljude koji se kreću u šumama neovisno jesu li šumari, lovci ili rekreativci, jer mogu prenijeti virus. "Opreza nikad dosta, jer bolest je u okruženju, a vidim što se događa u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Divlja svinja ne poznaje granice i svi zajedno moramo biti složni u borbi protiv virusa", upozorio je ministar.

U Brodsko-posavskoj županiji situacija je bolja nego u žarišta zaraze na istoku Virovitičko-podravske i zapadu i sjeveru Osječko-baranjske županije.

Veterinari su prema Vlajčićevim riječima odradili 20.414 pregleda svinjogojskih objekata.

Pored toga, rekao je, krenuli su i pojačani nadzori u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji.