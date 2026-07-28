Obavijesti

News

Komentari 0
upozorio uzgajivače

Vlajčić: 'Divlje svinje ne poznaju granice, virus je u okruženju...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vlajčić: 'Divlje svinje ne poznaju granice, virus je u okruženju...'
Vukovar: David Vlajčić nastavlja s aktivnostima u sprječavanju, kontroli i iskorjenjivanju afričke svinjske kuge | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministar poljoprivrede David Vlajčić u utorak poslijepodne sastao se s predstavnicima Brodsko-posavske županije i jedinica lokalne samouprave, a tema su bile aktivnosti za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge (ASK)

U izjavi nakon sastanka Vlajčić je upozorio uzgajivače da se pridržavaju svih biosigurnosnih pravila, ali i ljude koji se kreću u šumama neovisno jesu li šumari, lovci ili rekreativci, jer mogu prenijeti virus. "Opreza nikad dosta, jer bolest je u okruženju, a vidim što se događa u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Divlja svinja ne poznaje granice i svi zajedno moramo biti složni u borbi protiv virusa", upozorio je ministar.

U Brodsko-posavskoj županiji situacija je bolja nego u žarišta zaraze na istoku Virovitičko-podravske i zapadu i sjeveru Osječko-baranjske županije.

Virus se širi Drama u susjedstvu! Afrička svinjska kuga poharala Srbiju, eutanazirano oko 30.000 svinja
Drama u susjedstvu! Afrička svinjska kuga poharala Srbiju, eutanazirano oko 30.000 svinja

Veterinari su prema Vlajčićevim riječima odradili 20.414 pregleda svinjogojskih objekata.

Pored toga, rekao je, krenuli su i pojačani nadzori u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
UŽASNUTI HODOČASNICI

FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!

Nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT"
Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike
TRAJE SASTANAK

Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike

Građani Gospića žele da im se napokon kaže pored čega žive, je li opasno, kakvo im je tlo te kakvu vodu piju. Ne samo oni, već i ljudi sve do Paga do kud dolaze podzemne vode iz Like
DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'
STRAVA NA ELBRUSU

DETALJI UŽASA Planinari iz BiH umrli zbog opasnog fenomena! 'Zahvatio ih je tzv. bijeli dan'

Iskusni alpinisti iz Zenice krenuli su u subotu na uspon na najviši vrh Europe. Nažalost, uhvatilo ih je loše vrijeme. Na Elbrus se još 2000. popeo i naš alpinist Stipe Božić. 'Opasno je kad krene nevrijeme,' kaže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026