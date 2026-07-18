Vlajčić: Eutanazija opravdana, vlasnik pokušao je skloniti svinje iz zone ograničenja

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je u subotu da je eutanazija 341 svinje dopremljene iz Slavonije na varaždinsko područje bila opravdana jer je riječ o nezakonitom premještanju životinja, naglasivši da su upravo takvi slučajevi glavni uzrok širenja afričke svinjske kuge.

Nakon što je Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata ranije u subotu utvrdila teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge te naredila njihovu eutanaziju, ministar Vlajčić za Dnevnik Nove TV kazao je kako je riječ o najboljem primjeru "izrazito velikih ilegalnih radnji na terenu i nezakonitog premještanja životinja".

Dok Dražen Lozić, vlasnik farme s koje su svinje otpremljene ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebno eutanazirati zdrave životinje, ministar poručuje da je riječ o "neprihvatljivom i nedopustivom" ponašanju određenih svinjogojaca.

Ministar je također napomenuo da je transport svinja prema Varaždinu uslijedio nakon što je za područje iz kojeg su svinje došle proglašena zona ograničenja.

"Jasno je da je vlasnik htio skloniti svinje, jer je od danas njegovo područje pod zonom zabrane. Dakle, vlasnik je zatečen, odnosno kamioni i njegovi ljudi, u ilegalnom premještanju svinja", istaknuo je Vlajčić.

Napomenuo je da su za ukupno 700 svinja istog vlasnika "iskucane svjedodžbe'' od veterinarske tehničarke koja je koristila potpis veterinara koji nije bio prisutan.

Uz to je rekao da je za 330 od ukupno 341 svinje u tri kamiona postojala dokumentacija, dok je tek jedna životinja bila označena ušnom markicom. ''Ušna markica je kao šasija automobila. Što znači imati dokumentaciju o automobilu, ali imati prekucanu šasiju''', dodao je.

Referiravši se na tvrdnje vlasnika eutaniziranih svinja koji smatra da mu je Veterinarska inspekcija mogla napisati kaznu, a ne usmrtiti životinje, Vlajčić je kazao je da svatko mora preuzeti svoju odgovornost te kako hrvatsko svinjogojstvo zbog ovakvih slučajeva trpi ''ozbiljne posljedice'' zbog širenja afričke svinjske kuge.

"Mi kao sustav jednostavno ne odustajemo od toga, ali nema te mjere koja će to riješiti ako budemo ublažavali i ne preuzimali odgovornost za ovakvo postupanje", poručio je Vlajčić.

Vlasnik farme: Kazna da, eutanazija ne

Vlasnik farme s koje su svinje otpremljene Dražen Lozić rekao je za HTV kako ne bježi od svog dijela odgovornosti te priznaje da svinje nisu bile propisno označene ušnim markicama. No, tvrdi da je riječ o propustu njegova djelatnika te ističe da je spreman snositi novčanu kaznu, ali smatra da nije bilo potrebno eutanazirati zdrave životinje.

Upitan kako to da papiri nisu odgovarali stvarnom stanju i da je u kamionima bilo više životinja nego što je pisalo, rekao je da se to može dogoditi na tolikom broju životinja prilikom utovara.

''One su u biti zdrave životinje s urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili, a nama su ih eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja'', kazao je Lozić.

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata je nakon hitnog nadzora na području Varaždina utvrdila u subotu teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge te naredila usmrćivanje ukupno 341 životinje.

Državni inspektorat potvrdio je za jedan nacionalni portal da je nadzor proveden nakon dojave ovlaštenog veterinara o sumnjivom prijevozu crnih slavonskih svinja.