Vlajčić: 'Podmećeš požare i slaviš velikosrpsku agresiju. Za tebe nema poticaja'

Ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je izmjene zakona kojima bi se osobama koje počine teška kaznena djela ili djeluju protiv ustavnopravnog poretka Hrvatske onemogućila isplata državnih poticaja i subvencija.

Dotaknuo se i nedavnih katastrofalnih požara diljem obale, a za jedan od njih je osumnjičen Daniel Stegnjaić. Sumnjiči ga se za podmetanje požara na zadarskom području.

- Podmećeš požare, a primaš poljoprivredne poticaje? Nema više. Slaviš velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i najavljuješ odmazdu za „Oluju“? Tebi nema poticaja. Za mene je ovo stvar zdravog razuma. Republika Hrvatska ne smije financirati one koji ju otvoreno podrivaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu - poručio je ministar pa dodao da nije normalno da državne poticaje dobiva netko tko Hrvatsku organski ne podnosi.

- Jasno mi je da treba pronaći pravnu osnovu koja bi bila u skladu s našim Ustavom i europskim pravilima. Ali ne mogu mirne savjesti promatrati kako država i ministarstvo kojemu sam na čelu isplaćuju veliki novac pojedincima koji otvoreno rade protiv Hrvatske i njezinih građana. Zato sam inicirao sastanak s kolegama iz Ministarstva pravosuđa i uprave kako bismo pronašli sveobuhvatno rješenje - objavio je Vlajčić pa najavio izmjenu zakona.

- O detaljima kad za to dođe vrijeme, ali ići ćemo u izmjene zakonodavstva u smjeru koji će osigurati da oni koji ne poštuju ustavnopravni poredak RH, vrijeđaju ugled naše domovine ili počinjenjem teških kaznenih djela ugrožavaju zdravlje, živote i imovinu drugih budu izuzeti od isplate bilo kakvih poticaja i subvencija. Hrvatski narod iskazao se u poštivanju ljudskih i građanskih prava svih koji žele s nama živjeti u miru. Republika Hrvatska pokazala je svih ovih godina da je uređena država koja nikome ne broji krvna zrnca, ne zagledava u obiteljsko stablo i ne diskriminira po nacionalnoj ili nekoj drugoj osnovi - jasan je bio ministar pa upozorio da još uvijek postoje oni koji u Republici Hrvatskoj vide prijetnju.

- Očito je da još uvijek postoje oni koji samostalnu, suverenu i demokratsku Hrvatsku ne žele prihvatiti i predstavljaju sigurnosnu prijetnju. Takvima država ne treba dati poticaje nego pojačani obavještajni i policijski nadzor prije nego učine veliku štetu i ugroze sve nas koji smo domovini vjerni. Ljudi koji su herojski branili ovu državu više ne smiju gledati kako ona nagrađuje one koji slave agresiju - zaključio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.