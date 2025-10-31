Obavijesti

News

Komentari 0
DP-OV MINISTAR U VINKOVCIMA

Vlajčić: Vukovarsko-srijemska će postati središte za preradu soje

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Vlajčić: Vukovarsko-srijemska će postati središte za preradu soje
Čepin: Otvorenje Konferencije o održivoj poljoprivredi RE-AGRO | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vlajčić je naveo kako je do sada iz Programa ruralnog razvoja u Vukovarsko-srijemsku županiju uloženo 24 milijuna eura za četiri projekta navodnjavanja, čime je pod sustave navodnjavanja stavljeno 2700 hektara poljoprivrednih površina

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je u petak iz Vinkovaca kako bi Vukovarsko-srijemska županija trebala postati nositelj prerade soje u kontinentalnoj Hrvatskoj.

- Pogon za preradu soje je nešto u što bi trebali investirati u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao županiji koja bi bila središnja točka za preradu te ratarske kulture s ciljem smanjenja uvoza sojine sačme, a uvozimo je 160.000 tona na godišnjoj razini - poručio je ministar Vlajčić, koji je u Vinkovcima razgovarao s vukovarsko-srijemskim županom Ivanom Bosančićem o projektima u poljoprivredi te najistočnije hrvatske županije.

TAMPON ZONA Vlajčić najavio potpuni odstrel divljih svinja u tri županije!
Vlajčić najavio potpuni odstrel divljih svinja u tri županije!

Vlajčić je naveo kako je do sada iz Programa ruralnog razvoja u Vukovarsko-srijemsku županiju uloženo 24 milijuna eura za četiri projekta navodnjavanja, čime je pod sustave navodnjavanja stavljeno 2700 hektara poljoprivrednih površina.

Po njegovim riječima, s jučerašnjim danom je isplaćeno više od 140 milijuna eura potpora hrvatskim poljoprivrednicima, a do Nove godine bit će isplaćeno dodatnih 230 milijuna eura.

- I ono je što najbitnije, do proljetne sjetve namjeravamo isplatiti ukupne potpore iz omotnice za izravna plaćanja poljoprivrednicima, gotovo 530 milijuna eura - najavio je Vlajčić.

BORBA PROTIV ASK Vlajčić: Do sada je usmrćeno 55.000 svinja, ovo je pitanje nacionalne sigurnosti
Vlajčić: Do sada je usmrćeno 55.000 svinja, ovo je pitanje nacionalne sigurnosti

Dotaknuvši se afričke svinjske kuge rekao je kako je situacija na terenu pod kontrolom.

- Svinjokolje nisu ugrožene. Pohvalio bih svinjogojce koji su shvatili ozbiljnost situacije i pridržavaju se mjera. Novih oboljenja nema. Zaštitili smo sve one svinjogojce čije su svinje ostale zdrave - rekao je Vlajčić.

Župan Bosančić ustvrdio je kako je budućnost Vukovarsko-srijemske županije u razvoju sustava navodnjavanja, jačanju preradbenih kapaciteta i podizanju vrijednosti domaćih proizvoda.

- Želimo imati puno više gotovih proizvoda, skratiti lance distribucije i stvoriti prepoznatljive proizvode naših OPG-ova koji će se plasirati izravno s praga proizvođača - pobrojao je ciljeve poljoprivrednog razvoja te županije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!
POGLEDAJTE POPIS

Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!

Za iznose duga od milijun eura i više od tog iznosa država tereti ukupno 11 obrtnika i drugih pojedinaca s registriranim malim biznisom, za dug od 500 tisuća eura i iznad toga daljnjih 16 građana...
Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'
OBLJETNICA TRAGEDIJE

Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Godinu dana prošlo je od pada nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi. Među njima i Anđela Ruman te njen dečko Miloš. Roditelji Zorica i Zlatko u suzama odlaze na njihov grob...
Gradite, imate zemljište, želite novi stan? Ovo su nova Bačićeva pravila koja morate poznavati!
VAŽNI NOVI ZAKONI

Gradite, imate zemljište, želite novi stan? Ovo su nova Bačićeva pravila koja morate poznavati!

Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju se naglavce okreće postojeća regulativa. Do dozvola brže, bespravnu gradnju će hvatati sateliti, stroži uvjeti za prenamjene, ali i brže izvlaštenje privatne zemlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025