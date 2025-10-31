Vlajčić: Vukovarsko-srijemska će postati središte za preradu soje

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je u petak iz Vinkovaca kako bi Vukovarsko-srijemska županija trebala postati nositelj prerade soje u kontinentalnoj Hrvatskoj.

- Pogon za preradu soje je nešto u što bi trebali investirati u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao županiji koja bi bila središnja točka za preradu te ratarske kulture s ciljem smanjenja uvoza sojine sačme, a uvozimo je 160.000 tona na godišnjoj razini - poručio je ministar Vlajčić, koji je u Vinkovcima razgovarao s vukovarsko-srijemskim županom Ivanom Bosančićem o projektima u poljoprivredi te najistočnije hrvatske županije.

Vlajčić je naveo kako je do sada iz Programa ruralnog razvoja u Vukovarsko-srijemsku županiju uloženo 24 milijuna eura za četiri projekta navodnjavanja, čime je pod sustave navodnjavanja stavljeno 2700 hektara poljoprivrednih površina.

Po njegovim riječima, s jučerašnjim danom je isplaćeno više od 140 milijuna eura potpora hrvatskim poljoprivrednicima, a do Nove godine bit će isplaćeno dodatnih 230 milijuna eura.

- I ono je što najbitnije, do proljetne sjetve namjeravamo isplatiti ukupne potpore iz omotnice za izravna plaćanja poljoprivrednicima, gotovo 530 milijuna eura - najavio je Vlajčić.

Dotaknuvši se afričke svinjske kuge rekao je kako je situacija na terenu pod kontrolom.

- Svinjokolje nisu ugrožene. Pohvalio bih svinjogojce koji su shvatili ozbiljnost situacije i pridržavaju se mjera. Novih oboljenja nema. Zaštitili smo sve one svinjogojce čije su svinje ostale zdrave - rekao je Vlajčić.

Župan Bosančić ustvrdio je kako je budućnost Vukovarsko-srijemske županije u razvoju sustava navodnjavanja, jačanju preradbenih kapaciteta i podizanju vrijednosti domaćih proizvoda.

- Želimo imati puno više gotovih proizvoda, skratiti lance distribucije i stvoriti prepoznatljive proizvode naših OPG-ova koji će se plasirati izravno s praga proizvođača - pobrojao je ciljeve poljoprivrednog razvoja te županije.