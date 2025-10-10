Obavijesti

Vlajčić najavio potpuni odstrel divljih svinja u tri županije!

Piše HINA,
Zagreb: Izjava ministra Davida Vlajčića | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ta mjera stvara tampon zonu radi sprječavanja prelaska virusa na nova područja. Dosad je u Hrvatskoj eutanazirano između 55 i 56 tisuća svinja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u Virovitici je u petak najavio naredbu o potpunom odstrelu divljih svinja u tri županije zbog afričke svinjske kuge, te novi program potpore svinjogojcima vrijedan 20 milijuna eura.

Vlajčić se u petak u Virovitici sastao s članovima Nacionalnog kriznog stožera za borbu protiv afričke svinjske kuge (ASK) te s predstavnicima lokalnih vlasti. Sastanak je dio obilaska županija najizloženijih riziku od širenja bolesti, među kojima su i Požeško-slavonska te Brodsko-posavska županija.

SANJA BJEŽANČEVIĆ SDP-ovka: 'Svinjska kuga nije izolirani incident. To je simptom duboke bolesti našeg sustava'
SDP-ovka: 'Svinjska kuga nije izolirani incident. To je simptom duboke bolesti našeg sustava'

Vlajčić je nakon sastanka, koji je održan iza zatvorenih vrata, pred novinarima najavio donošenje naredbe o potpunom odstrelu svih divljih svinja u lovištima triju županija, koja će uskoro biti objavljena u Narodnim novinama. Ta mjera stvara tampon zonu radi sprječavanja prelaska virusa na nova područja.

- Svrha svih mjera je zaštititi zdrava svinjogojska gospodarstva i pomoći im da prebrode ovu krizu - rekao je ministar, dodavši da se borba protiv ASK-a vodi koordinirano uz sudjelovanje Ministarstva, Uprave za veterinarstvo, Državnog inspektorata, ovlaštenih veterinara i lovačkih društava.

Dosad je u Hrvatskoj eutanazirano između 55 i 56 tisuća svinja, što je oko šest posto ukupnog fonda, dok je samo u 2024. godini u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji eutanazirano više od 15 tisuća grla.

Vlada i Ministarstvo podupiru svinjogojce kroz četiri programa pomoći, a uskoro slijedi i peti namijenjen jačanju biosigurnosnih mjera, posebice na manjim gospodarstvima do 50 svinja. Ukupna godišnja izdvajanja iznose oko 20 milijuna eura. Planirana je i repopulacija stočnog fonda kroz ulaganja od 1,33 milijarde eura do 2030. godine u svinjogojstvo, govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo.

GOTOV NALAZ Ne znaju kako je kuga ušla na farmu, eutanazirali 9827 svinja
Ne znaju kako je kuga ušla na farmu, eutanazirali 9827 svinja

Govoreći o najavama mogućeg smanjenja EU-ovih poticaja za razdoblje 2028. – 2034., ministar je poručio da je riječ tek o početnom prijedlogu Europske komisije o kojem će se raspravljati najmanje dvije godine.

- Hrvatska će štititi svoje strateške interese i osigurati da poljoprivreda ostane snažno financirana i iz europskih i iz nacionalnih izvora - najavio je.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović izjavio je da se na području županije ASK još nije pojavio. Ipak, dvije općine s njena područja - Crnac i Zdenci, proglašene su zonom ograničenja 1, što, između ostaloga, podrazumijeva pridržavanje posebnih pravila pri transportu svinja.

Županija je već poduzela mjere poput okupljanja lokalnih i županijskih stožera, donošenja mjera pojačanog nadzora prijevoza, posebno iz zaraženih područja Osječko-baranjske županije.

ograničenja u tri županije Afrička svinjska kuga hara Slavonijom: EU širi crvene zone!
Afrička svinjska kuga hara Slavonijom: EU širi crvene zone!

Na operativnom sastanku u Virovitici, uz ministra i glavnog državnog inspektora Andrija Mikulića, prisustvovali predstavnici policije vatrogasaca, civilne zaštite i lovaca.

