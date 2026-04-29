Vlajčić za 24sata o kazni: 'Platit ću je, ali ne osjećam se krivim'

Kaznu ću platiti, ne mislim to problematizirati, ali ne osjećam se krivim jer nikakve namjere o pogodovanju nije bilo, rekao je za 24sata ministar David Vlajčić.

Podsjetimo, na današnjoj sjednici Povjerenstva za sukob interesa ministar poljoprivrede kažnjen je s 2000 eura jer je, kako tvrdi Povjerenstvo, prekršio Zakon nakon što je u svoj kabinet za savjetnicu doveo osobu s kojom je rodbinski povezan.

- Riječ je o daljnjem srodstvu u 6. koljenu. Uostalom, vidite kako se pogodovalo po tome da se vratila nakon manje od godinu dana odakle je i došla - rekao nam je Vlajčić.

Također, 24sata dobila su na uvid očitovanje koje je Vlajčić poslao Povjerenstvu, i tamo je naveo kako je sa spomenutom osobom u rodu, u šestom koljenu. Naveo je i kako je radno mjesto glavne savjetnice ministra u Kabinetu ministra bilo upražnjeno u trenutku imenovanja.

- Za navedeno radno mjesto, sukladno propisima koji uređuju državnu službu, ne provodi se javni natječaj, već se ono popunjava odlukom ministra kao čelnika tijela, u okviru njegove zakonom propisane ovlasti - stoji u Vlajčićevom očitovanju.

Dodaje se i kako je žena u sustavu od 2014. godine, te da je na mjesto savjetnice imenovana na temelju stručnih kvalifikacija, profesionalnog iskustva i potreba službe. Povjerenstvo je u obrazloženju kazne navelo i da je došlo do povećanja koeficijenta s 3,5 u SAFU-u na 3,9 u Ministarstvu.

- Razlika u primanjima proizlazi iz različite sistematizacije radnih mjesta te ne predstavlja značajnu materijalnu korist, osobito uzimajući u obzir povećanu razinu odgovornosti, intenzitet rada i stalnu dostupnost koje podrazumijeva rad u Kabinetu ministra - naveo je Vlajčić u svom obrazloženju. Dodali su i kako se žena nakon određenog vremena rada u Ministarstvu vratila na svoje radno mjesto u SAFU.

- Između ministra i gospođe ne postoji zajedničko poslovno djelovanje, zajednička imovina, upravljačka povezanost niti bilo kakva druga okolnost koja bi upućivala na interesnu povezanost - rekao je ministar u očitovanju.