Vlak HŽ-a naletio na palo stablo pa iskočio s pruge kraj Kloštra Podravskog, ima ozlijeđenih

Hrvatske željeznice objavile su da je danas oko 17:40 sati vlak na relaciji Zagreb - Vitovitica naletio na drvo i skliznuo s tračnica. Vlak je u tom trenutku putovao između kolodvora Bjelovar i Kloštra.

Prema prvim informacijama, u vlaku je bilo 40-ak putnika, a troje ih je lakše ozlijeđeno.

- Pruga na relaciji Bjelovar - Kloštar zatvorena je za promet. U tijeku je organizacija prijevoza putnika autobusima na navedenoj dionici pruge - naveli su iz HŽ-a.