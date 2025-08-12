Obavijesti

TRAGEDIJA

Vlak prignječio muškarca na kolodvoru u Slavoniji, umro je. DORH: Htio je aktivirati sklopku

Piše Iva Tomas,
Vlak prignječio muškarca na kolodvoru u Slavoniji, umro je. DORH: Htio je aktivirati sklopku
Prema dosad prikupljenim podacima, do nesreće je došlo na način da su se, prilikom obavljanja radova na tračnicama, sudarila dva radna stroja između kojih se nalazio muškarac

Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, uz stručnu pomoć policije, proveo je očevid na mjestu nesreće koja se dogodila u jutarnjim satima u ponedjeljak u Oriovcu, na kolosijeku u blizini željezničke stanice, u kojoj nesreći je smrtno stradao muškarac (41), priopćio je DORH.

DETALJI NESREĆE Tuga kraj Slavonskog Broda: 'Htio je spriječiti sudar radnih strojeva, prignječili su ga...'
Tuga kraj Slavonskog Broda: 'Htio je spriječiti sudar radnih strojeva, prignječili su ga...'

Podsjetimo, nesreća se dogodila oko 7:25 sati u ponedjeljak, kada je brodsko-posavska policija zaprimila dojavu, a muškarac je radnik tvrtke Pružne građevine. Na mjesto nesreće izašla je ekipa Hitne pomoći. Oni su reanimacijom pokušali pomoći radniku, ali nažalost nisu uspjeli. Radnik je preminuo uz prugu koju je obnavljao s kolegama.

Prema dosad prikupljenim podacima, do nesreće je došlo na način da su se, prilikom obavljanja radova na tračnicama, sudarila dva radna stroja između kojih se nalazio muškarac, koji je na mjestu nesreće preminuo.

- Kada je vidio da će se strojevi sudariti, potrčao je da na stroju, podmećući kamenja pod pružne pragove, aktivira sigurnosnu sklopku. Nažalost, našao se između dva stroja koja su ga prignječila - rekao je jedan od radnika koji je svjedočio tragediji.

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu zatražilo je provođenje obdukcije smrtno stradale osobe te će se poduzeti i daljnje radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i uzroka ove nesreće.

