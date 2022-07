'Vlak za Split kasnio 130 minuta jer se pokvario. Novi smo čekali po najvećoj vrućini. Kakav užas'

Vlak je krenuo na vrijeme iz Zagreba, i u Karlovcu je strojovođa proglasio 'defekt' vlaka jer je pola vlaka grijalo, a pola hladilo. Stajali smo tu po najvećoj vrućini do dolaska novog vlaka iz Zagreba. Uz sve lagane vožnje i prijelaze, u Split smo došli oko 23.45, odnosno kasnili 130 minuta.

Ispričao nam je to čitatelj koji je u petak putovao vlakom 523 na relaciji Zagreb-Split. Prema HŽ-ovom voznom redu, isti je trebao, krenuvši u 15.20 iz Zagreba, u Split stići još u 21.30.

- Ma to je užas. Svaki put kašnjenja, čekanja, presjedanja. Ne znate hoće li voziti autobus umjesto vlaka, pa ne možeš ni autobus u svako doba dana dobiti. Novi vlak u Karlovcu čekali smo preko sat i nešto, a znate i sami kakve su vrućine ovih dana. Nismo bili zadovoljni, imali smo milijun pitanja kako i zašto - komentira čitatelj koji kaže kako srećom nije nigdje zakasnio, ali da inače zna putovati vlakom na posao.

'Neću tražiti povrat novca'

Kako nam govori, nema čak ni volje tražiti povrat novca.

- Cirkus! To je naša realnost, nema tu neke budućnosti po meni. Neću se žaliti, to je isto komplicirano. Treba četiri papira ispuniti a novac sjedne za negdje mjesec dana. Već sam to jednom radio, ovaj put neću - zaključio je ljutiti čitatelj i dodao kako stariji ljudi često nisu ni svjesni da imaju pravo tražiti povrat novca.

Službeni upit o navodnom kašnjenju spornog vlaka poslali smo HŽ-u, čiji ćemo odgovor po primitku objaviti.

Podsjetimo vlak na istoj dionici već je nekoliko puta kasnio, o čemu smo već pisali. Jednom je vlak iz Splita za Osijek kasnio čak 42 minute jer je prometnik na kolodvoru jednostavno - zaspao.

Snimka tog 'brzog' vlaka je postala i hit na internetu.

Istom linijom vozio se i naš reporter.

Sezonski 'brzi' noćni vlak iz Osijeka do Splita stigao je u utorak na splitski željeznički kolodvor sa 76 minuta zakašnjenja, započinje reportažu koju možete pročitati OVDJE.

