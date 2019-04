'Vlasnica je sjedila kao zombi, a pas je tada krenuo na mene'

Nije točno da je moja supruga šetala psa. Pas je cijeli dan u kući, bio je na povodcu jer smo imali majstore. Oko 16 sati majstori su završili, pas je spavao, ona je išla baciti smeće, vrata su ostala otvorena i pas je pobjegao, ispričao nam je Ivan S. (62), vlasnik psa Otta, koji je u utorak poslijepodne na zagrebačkom Ksaveru napao pet i ugrizao četvero ljudi.

Pas star tri godine, koji prema riječima vlasnika ima rodovnicu te je pasmine cane corso, već je jednom prije ugrizao nekoga. Upravo zbog toga, priča Ivan, su posebno pazili na njega te ga nisu vodili van bez povodca.

Prva žena koju je pas ugrizao, profesorica S. K. (64) ispričala nam je da je nešto poslije 16 sati išla s nastave.

- Hodala sam kaskadama, bila sam na 3. etaži i vidjela vlasnicu kako sjedi na stepenicama. Uz nju je bio taj mladi pas znatno uznemiren. Znam s psima pa sam znala da mu ne smijem okretati leđa. On je hodao oko vlasnice, koja je sjedila kao zombi, crnog lica i uplakanih očiju. Bila sam na prvoj stepenici kad me pas gurnuo s obje šape. Potom me zgrabio prvo za jednu, potom za drugu ruku, no nije me ugrizao, samo zaslinio - ispričala nam je.

U tom trenutku S. K. je stala i ukipila se.

- Znala sam da moram stajati mirno i ne raditi nikakve pokrete. Pas je tad počeo bježati, dok vlasnica uopće nije reagirala. Onda je krenula za njim i dvaput pala. Razmišljala sam treba li zvati policiju, ipak je moglo naići neko dijete. Sad mi je žao što nisam zvala - kazala je profesorica.

Smatra da za sve nije kriv pas, već vlasnici, koji ga nisu znali iskontrolirati. U ruci je držala ključ s igračkom, koju je pas uhvatio i počeo se igrati. Ubrzo ju je pustio, pa je uzela ključeve i nastavila dalje.

Pas je nakon toga napao još nekoliko ljudi, prema riječima vlasnika, navodno čak devet, a četvero je ugrizao. Ozljede su im sanirali u Klinici za traumatologiju gdje su utvrdili da su samo lakše ozlijeđeni. Otto je trenutno u Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu na promatranju. Ivan strahuje da će ga nakon toga eutanizirati.

Protiv Tamare T. (45), kojoj je pas pobjegao, policija je podnijela kaznenu prijavu zbog dovođenja u opasnost života i imovine.