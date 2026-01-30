Obavijesti

News

Komentari 0
VETERINARSKA KOMORA

Vlasnici životinja oprez. Ponovno se vratila ptičja gripa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vlasnici životinja oprez. Ponovno se vratila ptičja gripa
Foto: SEBASTIAN WILLNOW/DPA

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je ranije u petak da je laboratorijskom pretragom Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo potvrdio influencu ptica podtip H5N1 u tri labuda u Koprivničko-križevačkoj županiji

Admiral

Nakon što je potvrđen novi slučaj ptičje gripe u Hrvatskoj, Hrvatska veterinarska komora pozvala je u petak sve vlasnike životinja, peradi i ptica da u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili neuobičajenog ponašanja kod životinja bez odgode kontaktiraju najbližu veterinarsku stanicu.

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je ranije u petak da je laboratorijskom pretragom Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo potvrdio influencu ptica podtip H5N1 u tri labuda u Koprivničko-križevačkoj županiji.

OBJAVLJENE SMJERNICE Alarm na jezeru Jegeniš: Tri labuda pozitivna na ptičju gripu
Alarm na jezeru Jegeniš: Tri labuda pozitivna na ptičju gripu

Veterinarska komora u svom priopćenju ističe ključnu ulogu veterinara u ranom prepoznavanju, kontroli i sprječavanju širenja ove zarazne bolesti, kao i u zaštiti zdravlja životinja i ljudi.

"Podsjećamo da su na snazi propisane biosigurnosne mjere koje uključuju obvezno sprječavanje kontakta peradi i ptica s divljim pticama, odvajanje pojedinih vrsta peradi, zabranu korištenja površinskih voda za napajanje, provođenje pojačanih higijenskih i dezinfekcijskih postupaka te korištenje zaštitne opreme na objektima gdje se drže ptice. Ujedno, pozivamo sve vlasnike životinja, peradi i ptica, ali i širu javnost, da u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili neuobičajenog ponašanja kod životinja bez odgode kontaktiraju najbližu veterinarsku stanicu", poručili su iz Hrvatskse veterinarkse komore. 

 Pravovremena reakcija i stručna procjena veterinara od presudne su važnosti za učinkovitu provedbu biosigurnosnih mjera i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti, dodali su.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju
IZ TERETANE U MINISTARSTVO

Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju

Hinko Pavlec (34) radi kao ministrov posebni savjetnik za digitalnu transformaciju. Ranije je radio kao prodavač, administrator, asistent... U ministarstvu kažu: Bio je motiviran
EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!
KRIVOTVORILA PUTOVNICE

EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Otac Kendall u Utah se s djecom planira vratiti ovaj vikend. U Hrvatskoj se za njihov povratak borio deset dana
STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje
PREMINULA U BOLNICI

STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje

Djevojka je prelazila pješački prijelaz iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Preminula je u bolnici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026