Vlasnici životinja oprez. Ponovno se vratila ptičja gripa

Nakon što je potvrđen novi slučaj ptičje gripe u Hrvatskoj, Hrvatska veterinarska komora pozvala je u petak sve vlasnike životinja, peradi i ptica da u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili neuobičajenog ponašanja kod životinja bez odgode kontaktiraju najbližu veterinarsku stanicu.

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je ranije u petak da je laboratorijskom pretragom Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo potvrdio influencu ptica podtip H5N1 u tri labuda u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Veterinarska komora u svom priopćenju ističe ključnu ulogu veterinara u ranom prepoznavanju, kontroli i sprječavanju širenja ove zarazne bolesti, kao i u zaštiti zdravlja životinja i ljudi.

"Podsjećamo da su na snazi propisane biosigurnosne mjere koje uključuju obvezno sprječavanje kontakta peradi i ptica s divljim pticama, odvajanje pojedinih vrsta peradi, zabranu korištenja površinskih voda za napajanje, provođenje pojačanih higijenskih i dezinfekcijskih postupaka te korištenje zaštitne opreme na objektima gdje se drže ptice. Ujedno, pozivamo sve vlasnike životinja, peradi i ptica, ali i širu javnost, da u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili neuobičajenog ponašanja kod životinja bez odgode kontaktiraju najbližu veterinarsku stanicu", poručili su iz Hrvatskse veterinarkse komore.

Pravovremena reakcija i stručna procjena veterinara od presudne su važnosti za učinkovitu provedbu biosigurnosnih mjera i sprječavanje daljnjeg širenja bolesti, dodali su.