Alarm na jezeru Jegeniš: Tri labuda pozitivna na ptičju gripu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je priopćenje o potvrđenoj influenci ptica u Koprivničko-križevačkoj županiji. Dana 30. siječnja 2026. godine laboratorijskom pretragom od strane Hrvatskoga veterinarskog instituta - Centra za peradarstvo potvrđena je influenca ptica u tri labuda.

- U tijeku je utvrđivanje podtipa virusa koje će biti gotovo tijekom današnjeg dana, a sekvencioniranje odnosno utvrđivanje patogenosti završit će se polovinom sljedećeg tjedna.





Predmetni uzorci (lešine labuda) uzeti su s područja jezera Jegeniš, općine Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na toj lokaciji uginuo je veći broj labudova.



S obzirom na cirkulaciju influence ptica u okruženju za očekivati je da će biti slučajeva influence ptica u divljih ptica i u Republici Hrvatskoj i da je to samo informacija za subjekte koji drže perad da budu pažljivi i pojačaju biosigurnosne mjere da očuvaju svoje uzgoje.

Biosigurnosne mjere na objektima za perad i ptice u zatočeništvu

Zbog visokog rizika od pojave i širenja influence ptica te u svrhu njenog ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja na čitavom području Republike Hrvatske, na svim objektima na kojima se drži perad i/ili ptice u zatočeništvu, potrebno je kontinuirano provoditi najmanje sljedeće biosigurnosne mjere koje su određene Naredbom:



- obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama

- domaće patke i guske moraju se odvojeno držati od ostalih vrsta peradi

- vanjski spremnici vode za perad i ptice u zatočeništvu moraju se redovito održavati čistima

- zabranjena je opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice

- obvezno je osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera

- provedbu dezinfekcije vozila i nastambi u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji

- postavljanje dezbarijera za, osoblje i posjetitelje na ulazima u krug objekta

- vođenje evidencija o svim vozilima i posjetiteljima koji ulaze u krug objekta

- korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcije ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta.





Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Uz obveznu provedbu biosigurnosnih mjera subjekti su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje životinja te veterinaru prijaviti svaku promjenu zdravlja životinja, pad proizvodnih parametara bez utvrđenog uzroka (npr. pad nosivosti, smanjeno uzimanje hrane i/ili vode) kao i uginuća peradi i ptica radi provedbe uzorkovanja i ranog otkrivanja bolesti.

Trenutne naredbe za influencu ptica i programi nadziranja:

1. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 138/2023) - određena zatvaranja i držanja sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama

2. Izmjena Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 55/2024)

3. Na snazi su i Programi nadziranja visokopatogene influence ptica u divljih ptica i peradi kojima se prati situacija u peradi i divljih ptica te se između ostalog omogućuje i pravovremeno reagiranje u slučaju utvrđivanja influence ptica u domaćim uzgojima peradi.