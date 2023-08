Vlasnicu fast fooda osudili jer je cijenu bureka digla za 0,21 cent

Vlasnica fast fooda Sena (40) iz Slavonskog Broda proglašena je krivom i osuđena je jer je cijenu bureka digla za 1,58 kuna, a jogurta za 1,27 kuna, piše Danica.hr.

Kako je ustanovila turistička inspektorica, Sena je to učinila u Slavonskom Brodu nakon uvođenja eura, odnosno u razdoblju od 1. do 18 siječnja ove godine. 'U poslovnim prostorijama ugostiteljskog objekta brze prehrane u Slavonskom Brodu prilikom pružanja ugostiteljskih usluga koristila je nepoštenu, odnosno agresivnu poslovnu praksu zabranjenu odredbama Zakona o zaštiti potrošača'.

Foto: Dubravka Petric/Pixsell/ILUSTRACIJA

Kako navode, prodavala je burek sa sirom po 15 kn / 1,99 eura dana 31. prosinca, a od 1. do 18. siječnja istu uslugu pružala po 16,58 kn / 2,20 eura, dakle povećavala je cijenu usluge u iznosu od 1,58 kn / 0,21 eur što je povećanje za 10,53 posto. Zatim burek s mesom po 15 kn / 1,99 eura dana 31. prosinca, a od 1. do 18. siječnja istu ugostiteljsku uslugu pružala po 16,58 kn/ 2,20 eur, dakle povećavala cijenu usluge u iznosu 1,58 kn / 0,21 eur što je povećanje od 10,53 posto. Obavljala je i uslugu prodaje jogurta po 4,00 kn / 0,53 eur dana 31. prosinca, a od 1 do 18. siječnja istu uslugu pružala je po 5,27 kn / 0,70 eur, dakle povećavala cijenu usluge u iznosu 1,27 kn / 0,17 eur što je povećanje od 31,75 posto.

'Neopravdano je povećavala cijene nakon 31. prosinca, pri čemu je dovela potrošače u nepovoljniji financijski položaj koristeći uvođenje eura kao službene valute te okolnosti u kojima se potrošači nalaze, a koje su bitno utjecale na odluku potrošača pri kupnji', zaključila je sutkinja.

Sena je kažnjena sa 666 eura kazne plus 13,28 eura prekršajnih troškova. Ukupno, dakle, mora platiti oko 680 eura. Presuda je nepravomoćna, prenosi Danica.hr.