Pas kojeg je muškarac vukao po Čiovu vraćen vlasniku. Imao je ozlijeđene šape i razderotine

Hrvatsku je prošlog mjeseca zgrozio slučaj s Čiova gdje je auto po cesti vukao psa. Građani su 16. travnja pozvali policiju nakon što su vidjeli muškarca kako psa vezanog za stražnji dio Škode Fabije prisiljava da trči za vozilom.

Policija je nad 54-godišnjakom provela kriminalističko istraživanje i prijavila ga za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja. Veterinarska inspekcija zaključila je da nema elemenata za oduzimanje životinje. Pas je vraćen vlasniku, piše Dalmatinski portal.

Iz Državnog inspektorata potvrdili su za Dalmatinski portal da je veterinarska inspekcija izašla na teren nakon dojave Policijske postaje Trogir.

- U nadzoru je utvrđeno da pas nije cijepljen protiv bjesnoće te nije označen mikročipom. Slijedom navedenog poduzete su zakonom propisane mjere - naveli su.

Dodaju kako je tijekom nadzora utvrđeno da je pas 'dobrog gojnog stanja, veseo, privržen vlasniku i bez znakova straha ili agresije'.

- Na šapama psa uočene su ozljede mekuši nastale uslijed kretanja po kamenju i asfaltu, koje je veterinar sanirao prilikom zbrinjavanja životinje. Prema nalazu ambulante, pas je pravovremeno zbrinut te je u tijeku daljnje liječenje i praćenje - stoji u odgovoru inspekcije.

Na upit je li pas trenutačno kod vlasnika, odgovorili su da se nalazi kod 54-godišnjaka.

- Pas je kod vlasnika s obzirom na to da tijekom provedenog nadzora nisu utvrđeni elementi zlostavljanja niti okolnosti koje bi upućivale na potrebu oduzimanja životinje - poručili su.

Najavili su i novi nadzor po isteku rokova iz prekršajnog naloga, kada će provjeravati je li pas mikročipiran, cijepljen protiv bjesnoće te u kakvim se uvjetima drži, sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Zakonu o zdravlju životinja.