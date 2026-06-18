Vlasnik Knicksa prihvatio poziv za dolazak u Bijelu kuću!

Vlasnik New York Knicksa, novih prvaka američke profesionalne košarkaške NBA lige, objavio je u četvrtak kako je prihvatio poziv za posjet Bijeloj kući pa će tako Knicksi postati prva NBA momčad koja će doći u posjet Donaldu Trumpu. "Upravo smo dobili poziv koji smo i prihvatili. Sada preostaje dogovoriti pojedinosti. S predsjednikom se znam 30 godina i vrlo sam ponosan što ću dovesti momčad u Bijelu kuću", kazao je Dolan.

Dolan (71) i Trump (80) su višegodišnji prijatelji, a rođeni Njujorčanin Trump je tijekom treće utakmice ovogodišnjeg finala i sjedio pored Dolana u svečanoj loži u Madison Square Gardenu.

No, Trumpov dolazak na utakmicu nije naišao na odobravanje navijača Knicksa koji su glasnim negodovanjem reagirali kada se na velikom semaforu u dvorani pojavila njegova slika.

Tijekom prvog Trumpova predsjedničkog mandata od 2017. do 2021. godine niti jedna NBA momčad nije došla u posjet u Bijelu kuću, što je inače tradicija, a vremena za posjet protekle sezone nisu našli niti igrači Oklahoma City Thundera. Posljednji NBA prvaci koji su bili u posjetu Bijeloj kući bili su Boston Celticsi 2024. godine kada je dužnost predsjednika obnašao Joe Biden.

Ranije u četvrtak se oko tri milijuna ljudi okupilo na ulicama New Yorka na pobjedničkoj paradi Knicksa koji su prije pet dana osvojili prvi naslov prvaka za taj klub nakon 53 godine.