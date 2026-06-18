Trumpov dolazak na utakmicu nije naišao na odobravanje navijača Knicksa koji su glasnim negodovanjem reagirali kada se na velikom semaforu u dvorani pojavila njegova slika
Vlasnik Knicksa prihvatio poziv za dolazak u Bijelu kuću!
Vlasnik New York Knicksa, novih prvaka američke profesionalne košarkaške NBA lige, objavio je u četvrtak kako je prihvatio poziv za posjet Bijeloj kući pa će tako Knicksi postati prva NBA momčad koja će doći u posjet Donaldu Trumpu. "Upravo smo dobili poziv koji smo i prihvatili. Sada preostaje dogovoriti pojedinosti. S predsjednikom se znam 30 godina i vrlo sam ponosan što ću dovesti momčad u Bijelu kuću", kazao je Dolan.
Dolan (71) i Trump (80) su višegodišnji prijatelji, a rođeni Njujorčanin Trump je tijekom treće utakmice ovogodišnjeg finala i sjedio pored Dolana u svečanoj loži u Madison Square Gardenu.
No, Trumpov dolazak na utakmicu nije naišao na odobravanje navijača Knicksa koji su glasnim negodovanjem reagirali kada se na velikom semaforu u dvorani pojavila njegova slika.
Tijekom prvog Trumpova predsjedničkog mandata od 2017. do 2021. godine niti jedna NBA momčad nije došla u posjet u Bijelu kuću, što je inače tradicija, a vremena za posjet protekle sezone nisu našli niti igrači Oklahoma City Thundera. Posljednji NBA prvaci koji su bili u posjetu Bijeloj kući bili su Boston Celticsi 2024. godine kada je dužnost predsjednika obnašao Joe Biden.
Ranije u četvrtak se oko tri milijuna ljudi okupilo na ulicama New Yorka na pobjedničkoj paradi Knicksa koji su prije pet dana osvojili prvi naslov prvaka za taj klub nakon 53 godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+