Vlasnik stranice 'Rijeke pravde' za 24sata: 'Ako uđem na listu, posjetit ću dijasporu s Maldiva'

Ne mogu reći tko je zainteresiran, no sad smo na 4 euro znamenke što je i ok, ako gledamo budžete stranaka za kampanju. Da mi netko uskoči s 10.000 eura, prodao bi odmah, no kao što sam rekao na siteu - 8000 eura je optimalno za dobro ljetovanje, Euro u Njemačkoj, laganini…

Napisao je to najspominjaniji Hrvat ovog petka, koji se predstavio kao Frane iz Omiša, za svoj marketinški potez u predizbornoj kampanji. On je tijekom četvrtka zakupio šest domena - RijekePravde.hr, Rijeke-Pravde.hr, RijekePravde.com, Rijeke-Pravde.com, RijekePravde.com.hr i Rijeke-Pravde.com.hr te ih ponudio na otkup.

Radi se o imenu kampanje Rijeke Pravde, koju je predstavio SDP i koju često koristi i predsjednik Zoran Milanović. Dodao je kako se za njih zainteresirala još jedna strana koja razmišlja o potezu.

- Ništa od dvije velike opcije. Iako su to dobre ponude, njima je komunicirano i jasno da se čeka barem ovih dvoje. Ne vječno, ali shvaćam da su trenutno u drugim prioritetima - napisao je 'Frane'.

Osim novcem, na stranici je naveo i da ih može predati ako mu ponude ulazno mjesto na jednoj od lista. Bitno mu je, kaže, tko ga nudi. Ako može birati, želio bi da ga stave u XI. izbornu jedinicu za izbor zastupnika koje biraju hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

- Bitno da je ulazno. Ako je HDZ onda 11. da malo posjetim našu dijasporu na Maldivima u predizbornoj kampanji, vidim čime se one bave - piše Frane.

SDP: 'Ne zanima nas'

Podsjetimo, SDP je javno potvrdio kako ih otkup ne zanima. Poručuju, njihov je fokus komunikacija s građanima putem društvenih mreža i na terenu, a, kažu, 'web stranice su već pomalo 'passe'.

Šef izborne kampanje SDP-a Tonči Restović za Hinu je kazao da ih zakup tih domena ne zanima niti im bilo što znači.

- Puno su nam važnije društvene mreže putem kojih s građanima već više od pola godine komuniciramo o politikama koje ćemo provoditi nakon dolaska na vlasti. Osim toga, već imamo platformu dostojanstvo.hr koja nam također služi u interakciji s građanima, a ostatak kampanje će se provoditi na terenu - poručio je.