Vlasnik Zlatko: 'Koka je živa, našao sam je nakon tri dana...'

Želim svima poručiti da ne budu nasilni prema životinjama kao što sam ja bio. Možda će nekome ovo izgledati licemjerno, ali mi je doista žao i teško zbog nekontroliranog ispada jer doista nisam osoba koja maltretira i zlostavlja životinje.

Rekao je to jučer Ivan Gazdek (23), nogometaš koji je u nedjelju na utakmici NK Jelengrada i Jasenovca u 2. ligi Sisačko-moslavačke županije nogom šutnuo kokoš koja je uletjela na teren i pritom je, kako je pomislio - ubio.

Koka se trzala, a on ju je bacio preko ograde i smatrao da je mrtva.

- U obitelji imamo puno životinja, kokoši, dva psa, mačke, i nikad nisam prema njima pokazao nikakvu agresivnost – kazao nam je pomalo drhtava glasa Gazdek iz Gornje Jelenske pokraj Popovače.

VIDEO: Mislilo se da je kokoš mrtva

Gazdek tvrdi kako su kokoši stalno ulazile i on je nogom mahao da ih istjera s terena. No jedna kokoš se zaglavila u žici i u tom trenu ju je nogometaševa noga dohvatila i udarila. Za sebe govori da nikad nije kažnjavan i da mu je ovo prvi ispad.

Ne zna kako će klub reagirati, ali misli da će ga kazniti. Nogomet mu je najveća ljubav, govori nam nezaposleni konobar koji pokušava pronaći posao.

Tvrdi da je spreman volontirati u nekoj udruzi za zaštitu životinja. Jučer je Udruga Prijatelji životinja najavila kako će kazneno prijaviti Gazdeka zbog zlostavljanja životinje.

- Oštro osuđujemo ovaj sramotni čin i kukavičko ponašanje nogometaša prema nedužnoj životinji - napisali su u priopćenju. A Gazdek se ne prestaje kajati.

- Znam da nije opravdanje, ali me svi gledaju očima kao da sam na cesti zgazio nekoliko ljudi, pa mi se teško nositi s mojim činom – kaže on dok idemo do kuće Franciske i Zlatka, koji žive pokraj nogometnog terena.

Gazdek im je donio jednu svoju kokoš i ispričao se vlasnicima, koji, prema riječima 65-godišnjeg Zlatka, imaju 35 kokoši. Zlatko nije pokazao ni najmanju ljutnju na Gazdekov “volej” kojim je udario kokoš nego nam je rekao da veliku krivicu snose i oni iz NK Jelengrad, koji ne održavaju ogradu oko terena.

- Kad kose, onda nekad strgaju žicu i tako kokoši ulaze u teren. Znam da to nije u redu jer i mi snosimo dio krivice. Koke su naučile biti vani i često iz ograđenog prostora u kojem ih držim pobjegnu i pravac teren – govori nam vlasnik, koji tog trena dok se njegov susjed, za kojega govori da je fin dečko “loptao” s kokom, nije bio kod kuće.

No odmah je saznao tko je to napravio jer su mu neka djeca rekla da je to učinio igrač s brojem 5 na dresu, a zna da je to Gazdek. Nije reagirao jer je znao da će on doći i ispričati se kad sakupi hrabrost.

Na rastanku je Zlatko kazao kako je dobar prijedlog koji je pročitao u 24sata, da se postave reflektori i da se utakmice igraju noću, dok koke spavaju, a što su svi koji su pratili Gazdeka sa smijehom prihvatili.

Jučer tijekom popodneva, vlasnik nam se javio i rekao kako je ipak našao koku. Skrila se kraj bačve u kojoj je kukuruz. Od straha je bila stisnuta u mraku. Vratila se i razveselila sve u kokošinjcu, a posebno vlasnike.

